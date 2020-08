Metas grįžti į mokyklą

Panašu, jos estafetę – "yra svarbesnių dalykų pasaulyje nei matematika" – perima visiškas jaunosios švedės priešingybė, penkiolikmetis Kolia iš Baltarusijos. Berniukas nusiteikęs rimtai – karinė maskuojanti uniforma ir rankose – automatas AK 47, galimas dalykas, užtaisytas (jo tėvui ginklą davė be šovinių, turbūt dėl tos nelemtos mozaikinės psichopatijos), byloja rimtą vaikino nusiteikimą ginti jam pažadėtą naujosios LDK sostą bet kokia kaina.

Jis į mokyklą šiemet turbūt negrįš, kai yra tiek rimtų reikalų valstybėje, o ir tėvas jam parodė begalinį pasitikėjimą, nustumdamas vyresniuosius sūnus į trečią planą ir iškeldamas jaunylį aukščiau visų.

Tad ko gi nemarširuoti su "kalašnikovu" rankose, jei tėtis leidžia ir net motyvuoja? O ir situacija valstybėje ne kažin kokia – cholopai nerimsta štai jau trečią savaitę, tiesa, valstybės turto nenaikina, bet drįsta reikšti nepasitenkinimą. Kur tai matyta? Opričnikai galėtų būti dar nuožmesni, nes per ilgai viskas užsitęsė ir situacija pradeda erzinti. Be to, dėdė Vova kažko delsia. Tiesa, per pastarąjį pergalės paradą Maskvoje jis Koliai neištiesė rankos, o tai labai supykdė jo tėtušį.

Paties Kolios naudai būtų geriausia kuo greičiau grįžti į mokyklą, kaip nūnai tai padarė mergaitė Greta iš Švedijos.

Vis dėlto liūdniausia, kad perspektyvoje, kai galiausiai neišvengiamai viskas baigsis, ir veikiausiai ne diktatoriaus bei jo paveldėtojo naudai, vaikui irgi gali grėsti ta mozaikinė, nes jis akivaizdžiai per jaunas tokiems žaidimams. Be to, viduramžiai jau seniai praeityje, kai pilnametystės nesulaukę talentingi karvedžiai ir valdovai skindavo pergales kovų laukuose, o gyvenimą išsemdavo nesulaukę nė trisdešimties.

