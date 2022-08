Laukite propagandos protrūkio

Ši tarnyba būtent ir dirba tokiais metodais. Teroristine valstybe paskelbtai Rusijai dabar mirtinai reikia įrodyti, kad ji pati kenčia nuo ukrainiečių teroristų, esą tai Ukraina užsiima terorizmu.

Todėl ir buvo sumanyta tokia operacija – nugalabyti A.Dugino dukterį, o jį patį, kaip Rusijos fašizmo tėvą, palikti gyvą.

Dabar prabils jau televizinė propagandos mašina, kad ukrainiečiai surengė teroro aktą, nors realiai jį surengė FSB.

Čia situacija panaši, kaip ir su Malaizijos lėktuvu "MH 17" 2014-aisiais. Kam prireikė tam Igoriui Strelkovui-Girkinui ir kitų degradavusių asmenų separatistinei gaujai numušti kažkokį keleivinį lėktuvą ir pražudyti 298 niekuo dėtus žmones? Juk strateginiai tikslai buvo visai kiti – nužudyti kuo daugiau ukrainiečių ir toje vietoje įtvirtinti Naujarusios pasaulį.

Be to, valdyti sudėtingą raketinę sistemą "Buk", kuria buvo numuštas laineris, gali tik labai kvalifikuoti, apmokyti specialistai. Patikėkite tai sakančiu žmogumi, kuris SSRS laikais tarnavo raketinės gynybos dalinyje. "Buk" raketinio komplekso sukūrimo laikai siekia 1972 m., kai tuo užsiėmė V.Tichomirovo prietaisų gamybos mokslinis tyrimo institutas. Po to kompleksas buvo daugybę metų modernizuojamas ir tapdavo vis sudėtingesnis.

Žodžiu, iš "Buk" sistemos "bomžų" gauja niekaip nepašaudys, čia reikia profesionalų.

Taigi Malaizijos lėktuvą su keleiviais numušė ne kažkokie degradavę girtuokliai, atsitiktinai buvę netoliese, o Rusijos kariuomenė.

Manau, Rusijai yra patogi tokia propagandinė linija, kad lainerį numušė Igoris Strelkovas-Girkinas ir kiti separatistai "opolčencai". Ta žinia nukreipiamas dėmesys nuo tikrojo kaltininko, kuris turėjo kažkokių kitokių planų 2014 m. užimtoje Ukrainos teritorijoje.

Veikiausiai buvo ruošiamasi kažkokiam kariniam planui, kurį realizuoti tuo metu trukdė laisvai virš teritorijos skraidę civiliniai lėktuvai. Vis dėlto tas planas veikiausiai dėl kažkokių aplinkybių nebuvo realizuotas. Galbūt dėl pasaulyje kilusios pasipiktinimo bangos ir ažiotažo.

Kol I.Girkinas nieko apie tai nešneka, tol ir yra gyvas. Nors realesnė versija yra tai, kad jis išvis nieko nežino, todėl ir yra dar nesusprogdintas, kaip atsitiko propagandistei A.Dugino dukteriai.

Nors akivaizdu, kad ir I.Girkinas savo gyvenimą baigs anksčiau, nei jam lėmė Dievas. Tuo taip pat pasirūpins FSB arba net veikiau GRU (rusų Vyriausioji žvalgybos valdyba), nes I.Girkinas yra karinis žvalgas, taigi – labiau GRU "klientas".