Netrūksta mus nekultūringų renginių – visiškai be jokių kultūros požymių. Praėjusį šeštadienį surengtos šiemetinės Europos kultūros sostinės atidarymo iškilmės. Apie kokią kultūrą galima kalbėti, kai „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ (KEKS) nutarė surengti pagrindinį kultūros renginį „Sukilimą“ dykai? Nemokamai susiburia patriukšmauti tik įvairaus plauko bambekliai beigi keikūnai, kurie kultūra nė truputyčio nei iš arti, nei iš tolo neatsiduoda.

Bet. KEKS’as yra KEKS’as. Šiame kultūros lopšyje niekada netrūko kultūringų gyventojų, ant kurių pečių per amžius amžinuosius ir išsilaikė kultūra. Kultūringiausi piliečiai nusprendė nekultūringą padėtį ištaisyti. Ir ėmė į nemokamą kultūros renginį parduoti bilietus. Po 50 pinigų. Visiškai kultūringa sumelė. Pinigas – prie pinigo, pinigų krūvelė – prie krūvelės, ir… KEKS’as išgelbėtas.

Tai, kas vieniems yra nemokama, kitiems – pasakiškai pelninga.

Vis dėlto nieko nemokamo šiame pasaulyje nėra, nors ir tikinama, kad viskas dykai. Už tai nemokai atėję į renginį žiūrovai sumoka visi mokesčių mokėtojai. KEKS’as šiemet pasiūlys žiūrovams per 1 tūkst. renginių. Per metus suplanuota daugiau kaip 40 festivalių, per 60 parodų, daugiau kaip 250 scenos meno renginių, 50 jų – premjeros, daugiau kaip 250 koncertų. Programoje dalyvaus per 4 tūkst. atlikėjų. Jei už pasirodymus mokėsime visi, būtų gerai, kad žinotume, kiek ir kas iš to uždirbs. Ir kas liks žiūrovams.

Ir būtų nuostabu, kad KEKS’o neištiktų VEKS’o („Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“) likimas, kai sostinės renginius ir buhalterijos dokumentus dar keletą metų tyrinėjo teisėsauga, o organizatoriai ilgai ilgai mynė prokuratūros kabinetų slenksčius. Nes. Tai, kas vieniems yra nemokama, kitiems – pasakiškai pelninga.