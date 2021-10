Kandys, pavogę Kalėdas

Sykiu su ES jungu britai atsikratė ir logistikos sistemos, kuri pasirodė esanti stipresnis ekonomikos pamatas nei nacionalinės verslo tradicijos. Sykiu su lenkų santechnikais (šį motyvą prieš 2016-ųjų referendumą itin mėgo "Brexit" šalininkai) iš šalies išvyko ir vilkikų vairuotojai bei kiti vartotojiškos visuomenės pėstininkai. Skaičiuodami paskutines pirmųjų laisvės nuo ES metų savaites britai baigia priprasti prie tuščių parduotuvių lentynų, dėl komponentų stygiaus stabdomų gamyklų, uždaromų restoranų, degalinių be dagalų.

"Brexit" pamokų esmė – ne vien galimybė įsitikinti narystės ES patogumais. Britų pasitraukimo iš ES triukšmas labai aiškiai parodo tikrąjį populistų veidą.

Užuot pasidavus piktdžiugai, kad dalis mūsų tėvynainių spėjo išnešti kudašių iš antrosios tėvynės, dieną pradėti ir baigti turėtume nuo minčių apie ūkanotąjį albioną ir britų patirtį studijuoti it Kelių eismo taisykles, nes juos ištikusi krizė – pamoka visiems. Ir ne vien dėl to, kad būnant priklausyti ES šiandien yra ne tik kultūrinis privalumas (milijonai turistų iš Azijos ar Amerikos neleis pameluoti), bet ir paprasčiausiai patogu. Kad ir kokiais mazgais sumazgyta, biurokratinės sistemos subjaurota, nuolat naujų problemų susikurianti, senų neišsprendžianti ES yra geriausia ekonominė bendrija, prie kurios galėjo prisijungti bent jau trys Baltijos šalys. Tačiau "Brexit" pamokų esmė – ne vien galimybė įsitikinti narystės ES patogumais. Britų pasitraukimo iš ES triukšmas labai aiškiai parodo tikrąjį populistų veidą. Kad ir kokias idėjas skleistų – išstojimo iš Vakarų organizacijų, pandemijos suvaldymo be skiepų, kaukių ir apribojimų, simbolinių mokesčių ir neribotų biudžeto išlaidų, gėjų atvertimo į klasikinius heteroseksualus – jie tėra politinės kandys. Kenkėjai, turintys ne kitokią visuomenės viziją, nuomonę, bet tik kitus interesus: sugriauti ir suardyti. Kai artėjant rinkimams jų balsai taps vis garsesni, o kalbos vis labiau prieštaraus realybei ir logikai, prisiminkime ištuštėjusias Didžiosios Britanijos parduotuvių lentynas. Mums jos turėtų būti labai įtaigus populistų pergalės simbolis.