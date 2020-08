Išmokome išlaidauti

Lietuvos bankas pasidžiaugė, kad ekonomikos nuopuolis per karantiną nebuvo toks didelis, kokio tikėtasi. Per antrąjį ketvirtį ji susitraukė tik 5,1 proc. Ir tai tik viena geroji naujiena. Antroji – visur jau matomi atsigavimo ženklai.

Kokie tie ženklai – sunku pamatyti. Nedarbas priartėjo prie 13 proc. ribos ir nesitraukia, nors vasara tradiciškai pagausėja sezoninio darbo. O kas bus, kai vasara pasibaigs, kai laikinai įsidarbinusieji atsidurs gatvėje?

Darbdaviai neskuba kurti naujų darbo vietų, stengiasi išgyventi sunkmetį. Planus apie investavimą tenka atidėti, nes komerciniuose bankuose jokių atsigavimo ženklų teikiant verslui kreditus nematyti. Šalies centrinio banko skaičiavimais, kovą–birželį (palyginti su pernai tuo metu) paskolų portfelis suplonėjo perpus iki 390 mln. eurų.

Nekilnojamojo turto (NT) rinka taip pat beveik mirusi. Naujo būsto prekyba per karantiną sustojo visiškai, o senų butų parduota perpus mažiau nei pernai tuo metu. Iš vienos pusės paguodžia tai, kad didmiesčiuose nestoja biurų ir kt. komercinių pastatų statybos. Iš kitos pusės – sunku, niekas nedrįsta prognozuoti, ar tai bus sėkmingi projektai, nes COVID-19 krizės metu labai daugybė įmonių, įstaigų sėkmingai perėjo prie nuotolinio darbo. Kokia dalis nebegrįš ten?

Per nepriklausomybės 30-metį išmokome ne uždirbti, o tik išleisti. Todėl Lietuvos atsigavimo ženklų dar teks palūkėti.

Verslas moka skaičiuoti, o per krizes skaičiavimo įgūdžius nuolat atnaujina. Apie valdžią to nepasakysi. Šiuo metu gyvename skolon, o kaimuose žiedinės sankryžos ir dviračių takai toliau klojami trinkelėmis. Lenkijoje ir viena, ir kita asfaltuojama net geriausiais ekonomikos laikais. Gal dėl to ten už tuos pačius pinigus visko padaroma keliskart daugiau nei pas mus.

Mūsų požiūris į gyvenimą nesikeičia. Džiaugiamės iš Europos išpeštais naujais milijardais eurų. Didžiuojamės per keturias derybų paras Briuselyje išsikovoję didesnes išmokas. Bet. Juk tai – neuždirbti pinigai. Ištaškysime į visas puses ir pamiršime. Per nepriklausomybės 30-metį išmokome ne uždirbti, o tik išleisti. Todėl Lietuvos atsigavimo ženklų dar teks palūkėti.