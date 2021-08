Išganymui – tolerancijos pasas

Medalį jam, Prezidente! Arba „Globalios Lietuvos“ apdovanojimą! Tą, kurio A.Tapinas neėmė.

Turi, pasirodo, galių ES. Tad didžiosios politikos vaidmenų užsimaniusiems mūsų Patamulšėlio liaudies teatro artistams reikėjo skrajoti ne į Iraką, o į Briuselį. Būtų ir pigiau kainavę, ir naudos daugiau.

Dar vienas teigiamas dalykas – imigrantų apgręžimas. Labai teisingas mūsų valdžios sprendimas. Trauminės sueities pasekmė, kurios pavardė A.Lukašenka, pats išsikvietė tą zooparką, tegul pats dabar jo gyventojams organizuoja bulviakasį.

Klausimas: kodėl apgręžimo veiksmas imtas taikyti tik dabar, kai Lietuvoje susikaupė 4,1 tūkst. perėjūnų? Kokio turbano jų nebuvo galima apgręžti anksčiau?

Dar daugiau klausimų kyla dėl planuojamos Lietuvos gyventojų segregacijos. Jeigu jau į didžiuosius prekybos centrus nebus įleidžiama be galimybių paso, tai kas vys lauk jo neturinčiuosius? Į vieną tokį centrą kasdien traukia iki 40 tūkst. piliečių. Apie pusė jų bus be to kosminio paso, ypač senoliai, kurie ir šiandien nežino, kur ir kaip jį gauti. Gal bus steigiama Segregacijos tarnyba su keliais tūkstančiais klerkų? Juk jau ką mokame, tą mokame – veisti bereikšmius etatus, ar ne, gerbiami ministrai. O gal prie prekybos centrų atsiras kariuomenės praleidimo punktai su „šlagbaumais ir barabanais“? Pablūdę antivakseriai praėjusią savaitę jau kvietė ginkluotis, taigi cirkui dabar – visos sąlygos.

P.S. Klausimas didž. gerb. pan. A.Armonaitei. Aptvaruose nūnai pas mus laikoma 4,1 tūkst. homofobų iš Irako, Kamerūno ir kt. Kaip jiems bus skiepijama pakanta seksualinėms mažumoms? Gal jau laikas įvesti ir tolerancijos pasą?