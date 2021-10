Išdraskytas palikimas

Vos prieš metus regėtas "Žalgirio" atgimimo siužetas sudužo į šipulius, o M.Schillerio magija išsisklaidė kaip miražas. Vos dviejų pralaimėjimų šio sezono starte pakako, kad klubo vadovai parodytų duris austrui, drauge užbaigdami "orientuojamės į NBA" kryptį. Nuo amerikietiškos "let’s have fun" laisvės grįžtama prie griežtos diktatūros. Bet atleisti trenerį ir pareikšti, kad strategija pasikeitė, nepakanka. Juk dabar Jure Zdovcui užkrauta nepavydėtina našta, kai tenka keisti inertiško krovinio lokomotyvo kryptį šiam jau įsibėgėjus. Ar to buvo galima išvengti? Neabejotinai, jei permainos būtų įvykusios vasarą. Net žinant, kad buvusi Slovėnijos krepšinio žvaigždė, tapęs treneriu, skambesnių pergalių nepasiekė, jis bent būtų turėjęs gerą mėnesį be baimės diegti savo reformas. Dabar gi kiekvienas žingsnis susijęs su pralaimėjimo grėsme. O rizikuoti ir keistis iš pagrindų vis tiek reikės. Išdraskytas Šarūno Jasikevičiaus palikimas, nepaisant M.Schillerio kūrybinių klejonių, pernai dar veikė, nes buvo likęs visas Šaro rinktos komandos branduolys. J.Zdovcas gavo visai kitokį kraitį – austro nužiūrėtų legionierių būrį, iš kurių kol kas lūkesčius pateisina vos keli. Tačiau pagrindinė klubo investicija – Emmanuelis Mudiay Eurolygoje atrodo tragiškai: nei metimo, nei gynybos.

Tiesa, kauniečių naudai gali pasitarnauti tvarkaraštis, nes per artimiausius penkis turus jie egzaminuos abi Vokietijos atstoves – Miuncheno "Bayern" ir Berlyno ALBA. Varžovai – tikrai įveikiami. Jei pavyktų įgyvendinti bent šią minimalią užduotį, neabejotinai išaugtų komandos pasitikėjimas savo jėgomis ir naujuoju treneriu. O ir turnyro situacija paliktų vilčių pernelyg neatsilikti nuo atkrintamųjų varžybų traukinio.