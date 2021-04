Ir mes turime kosmonautų

Vakar būta kosmonautų dienos. Galėtų būti šventinis laisvadienis. Ir visiškai ne dėl to, kad J.Gagarinas, kurio gatvėje tiek daug žmonių gyveno, nuskrido į kosmosą, pažiūrėjo, kaip mes ant debesėto gaublio gyvename, ir grįžo atgal didvyriu. Mūsų šventadienis labiau susijęs su tuo, kad mūsiškė valdžia nuolat skraido kosmose.

Patys kalti. Kokią išsirinkome, tokią. Kaip ir prieš tai buvusiąją. Atrodo, rinkdami save, o ne partijas baudžiame. Plaukiojame tarp Didžiųjų ir Mažųjų Grįžulo ratų.

Mes mažai investuojame į kosmosą. Labai labai mažai. Bet. Tikime savo šios dienos kosmonautais, kurie žada nuskristi iki Laimės žvaigždės, nukabinti ką lyg niekur nieko iš panosės senovės sovietams ir amerikonams bei padovanoti laimės ištroškusiems rinkėjams. Jie niekur neskrenda ir, be to, labai netvirtai stovi ant žemės. Todėl dauguma išsinuomojo naujutėlius automobilius (neoficialiai, su išperkamąja nuoma), nes tautos žiedas turi saugiai važinėti, kad nesusikultų, kaip ciocės Basės margutis per Atvelykį.

Žvilgantis automobilis atspindi savo padėtį visuomenėje ir savo Laimę akyse. Laimės nėra tiek daug, kad būtų galima ją žarstyti tiek į dešinę, tiek į karę, tiek į centrą.

Gal ne mes kosmosą pirmieji užkariavome. Bet. Gera būtų žinoti, kas su kuo ir kada politikoje išeis į atvirą kosmosą.

Vis dėlto per mažai investuojame į kosmosą. Seime konservatoriai yra mirtini žaliųjų "valstiečių" priešai. Ir net ne dėl to, kad kažkoks kvailys ant S.Skvernelio asfalto užrašė "Vagis" (vagių gi valdžioje nebūna). Kosmosas: provincijoje tie patys konservatoriai broliaujasi su tais pačiais žaliais "valstiečiais", kad kokie nors liberalai atsidurtų paraštėje. Kosmosas: rajonuose "valstiečiai" skęsta Vyktaro darbininkų glėbyje, nors Parlamente nieku gyvu nesutiktų net pakštelėti į žandą Gabrieliaus ginklanešiams. Kosmosas: savivaldybėje socialdemokratai gali su konservatoriais eiti obuoliauti, nors sostinės Atgimimo aikštės pagrindiniuose rūmuose nė graužtuko neduotų.

