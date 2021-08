Į Iraką reikėjo imti A. Vinkų

Nors premjerė I.Šimonytė ir labai nenori, kad užsienio reikalų ministras G.Landsbergis būtų kritikuojamas sunkiu imigrantų reikalu, tačiau faktai vis tiek kalba ne jo naudai. Poną Gabrielių tikrai galima gerbti bent jau už tai, kad nepabijojo po laimingai pasibaigusių rinkimų dviem pirštais per TV parodyti metalistinį R.J.Dio ragų ženklą. Kas ten žino, gal net kurį nors vakarą su ne mažiau gerbiama Ingrida kartu klausėsi "The Last In Line". Šlovė jiems tada!