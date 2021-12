Gyvenimas gerės

Kodėl ekonominiu? Todėl, kad mūsų šalyje futbolas yra prastai apmokamas darbas. Geriausiose ar bent vidutinėse Europos lygose taškomasi penkiaženklėmis ir šešiaženklėmis sumomis per savaitę, o A lygoje net geriausi lietuviai net per mėnesį neperlipa 10 tūkst. eurų ribos. Nė nesapnuoja. Lietuviai savo šalies čempionate uždirba nedaug. Neretai ne ką daugiau nei "Maximos" pardavėja. Yra keletas išimčių, bet ir 3–4 tūkst. eurų per mėnesį aukštesnės kvalifikacijos futbolininkui nėra adekvatūs pinigai. Žinoma, jei lyginsime bent su Bulgarijos, Rumunijos ar kokio Kazachstano lygomis.

Gali būti, kad jau kitą savaitę A lygos lietuviams gyvenimas pagerės. Lietuvos futbolo federacijos iniciatyva A lygos klubai jau nuo 2022-ųjų gyvens pagal naują tvarką. Jei LFF vykdomasis komitetas posėdyje patvirtins, nuo kito sezono visi pirmenybių dalyviai privalės aikštėje vienu metu laikyti bent tris vietinius žaidėjus. Vadinasi, anomalijų, kai Vilniaus "Žalgiris" rungtyniavo tokios sudėties, kurioje nėra nė vieno lietuvio, nebepamatysime. Vadinasi, nuo šiol klubai privalės pasirašyti sutartis su daugiau vietinių žaidėjų. Vidutiniokams tiks atitinkamos kvalifikacijos lietuviai, tad problemų dėl komplektavimo jie neturės. A lygos lyderiams nauja tvarka taps nemenku iššūkiu. Kad nenukentėtų sportiniai rezultatai, jiems reiks bent šešių septynių stiprių lietuvių. Tiek padorių žaidėjų rasti galima, tačiau reikės juos vilioti iš užsienio. O tam teks ant lėkštutės padėti didesnius nei dabar pinigus, kitaip geri lietuviai į A lygą tiesiog negrįš. Tad finansiškai klubai kažkiek pralaimės. Kas laimės? Nacionalinė rinktinė, kurios pamaina ruošiama A lygoje. O labiausiai – aistruoliai, kuriems sirgti už vietinius kur kas maloniau nei už svetimus.