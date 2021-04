Gimusiųjų Kauno apskrityje daugėja: ar esame pasiruošę?

Neseniai viename socialiniame tinkle ekonomistas Nerijus Mačiulis pasidalijo grafiku, kuriame pavaizduoti 2010–2020 m. per mėnesį Lietuvoje gimusių vaikų duomenys. Skirtumas, kurį per pastaruosius dešimt metų patiriame visi kartu, skandalingas ir rėkte rėkiantis apie besiformuojančias ilgalaikes problemas. 2010 m. per mėnesį gimdavo apie 2 700, o 2020-ųjų pabaigoje – jau tik apie 2 000 vaikų. Kiekvieną mėnesį Lietuvoje negimsta 700 vaikų, kurie būtų gimę prieš dešimt metų!