Dugno kasinėjimai

Direktorės pasiaiškinimas, kad priimti skandalingai pagarsėjusią Astrą Genovaitę Astrauskaitę dėstyti lietuvių kalbos ir literatūros teko dėl mokytojų stygiaus, primena vagies logiką: jei trūksta pinigų, apiplėšk banką. Feisbuke sklando patarimai direktorei, kaip išspręsti pedagogų trūkumą: dėstyti ekonomiką priimti Antaną Kandrotą-Celofaną, pilietiškumą – Algirdą Paleckį, lytiškumą – Petrą Gražulį.

Baisimės nacių metodais, kai Rusija okupuotose teritorijose naikina Ukrainos istorijos knygas, o patys? Šią savaitę Kauną sukrėtė radybos: gyventojai aptiko konteinerį, pilną senų, pusantro šimto metų ir senesnių knygų. Kai kurias kauniečiai spėjo išgelbėti, tačiau didžioji dalis pateko į atliekų tvarkymo įmonę – virto makulatūra. „Švaros“ įmonė skėsčioja rankomis – vykdė iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gautą užsakymą. Universitetui (ne kokiam beraščiam miestelėnui, tvarkančiam savo rūsį, o mokslo įstaigai!) buvo per sunku paieškoti kitokių sprendimų, nei iššveisti jas į konteinerį. Toks požiūris juk labai patogus!

Požiūriu „per sunku“ galima dangstyti savo neatsakingumą, neveiklumą, nebrandą, tačiau per sunku gali tapti ir skatinančiu iššūkiu.

Štai Kauno senamiestyje, Vilniaus gatvėje, po remonto pridygo strypo formos šviestuvų, nes senuosius, tarpukario laikus primenančius, renovuoti buvo per sunku. Na ir kas, kad jie saugomi paveldo, – per sunku. Kaip per sunku buvo išsaugoti grindinį ir kitą pagrindinės senamiesčio gatvės savitumą. Tokia logika vadovaujantis daug ką galima supaprastinti. Štai 81 metų japonui buvo per sunku prižiūrėti neįgalią žmoną. Po 40 metų trukusios slaugos nutarė pasilengvinti gyvenimą: įsodino 79-erių žmoną į neįgaliojo vežimėlį, atvežė prie jūros ir nustūmė nuo molo. Paskandino. Požiūriu „per sunku“ galima dangstyti savo neatsakingumą, neveiklumą, nebrandą, tačiau per sunku gali tapti ir skatinančiu iššūkiu. Legendinė JAV prezidento Johno F. Kennedy frazė „Mes padarysime tai ne todėl, kad tai lengva, o todėl, kad tai sunku“ įkvėpė amerikiečius užkariauti kosmosą. Mus, deja, toks požiūris tempia į dugną.