„Braliukai“ blogesni nei mes?

Kartu mūsiškė Finansų ministerija ramiai praneša, kad per septynis metų mėnesius nesurinkome 12,7 proc. planuotų biudžeto pajamų. Galėtų pabaksnoti į tuos pačius kaimynus, kiek jie tuo pat metu nesurinko į savąjį, jei jau jų perspektyvos nekokios. Tik 7,5 proc.

Tikėtina, kad suskaičiavus visas netektis ir prisiskolintas valstybių sumas, paaiškės, jog iš COVID-19 krizės išplauksime ne patys sausiausi. Tikėtina, kad labiau permirkę nei braliukai. Akivaizdu, kad dėl skirtingos akcizų ir kitų mokesčių politikos mes gerokai dažniau pas juos važiuojame pirkti nei jie pas mus. Latviai skaičiuoja papildomas gautas pajamas į savo biudžetą, mes – planuotas negautas.

Apskritai mėgstame braliukus pašiepti. Daugybę metų Vilniaus santykiai su Ryga pamažu vėso, kol pasiekė dabartinį įšalą. Naujausias nesutarimas – dėl Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje nepirkimo. Kodėl turėtume būti vieningi dėl šio mums labai skausmingo klausimo, jei mes apskritai su jais dėl daug ko nesugebame išsiaiškinti?

Per pastarąjį dešimtmetį neradome bendro vardiklio dėl suskystintųjų gamtinių dujų importo ir nuomojamės milžinišką dujų laivą "Independence", nors kartu pirkti ir dalytis būtų pigiau.

Per 30 Nepriklausomybės metų net dėl jūros sienos nesusitarėme, bet jau įsižiebė viltis, kad pavyks sutartis iki galo pasirašyti per artimiausius ketverius metus. Aišku, galime dar pabaksnoti į braliukus, kad 1999 m. pasirašyta Lietuvos-Latvijos sutartis dėl valstybės sienos jūroje ir ekonominės zonos buvo ratifikuota tik Lietuvos Seime. O štai Latvijos parlamentas jos iki šiol nepatvirtino. Be abejo, tik latviai kalti.