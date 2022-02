Be teisės suklysti

Pernai taurę į viršų kėlė Kauno „Žalgirio“ krepšininkai. Tada dar Martino Schillerio vedami Lietuvos čempionai pusfinalyje nesunkiai peršoko Klaipėdos „Neptūno“ barjerą, o finale pranoko Panevėžio „Lietkabelį“. Šiemet renginys skirsis radikaliai. Prieš metus Panevėžio „Cido“ arenoje neįprastai čaižiai skambėjo kiekvienas krepšininkų ir trenerių riksmas, o sirgaliai savo numylėtinius matė tik televizijos ekranuose. Pirmą sykį istorijoje be žiūrovų vykusių varžybų atmosfera nė iš tolo nepriminė krepšinio šventės. Tačiau pandemija pamažu traukiasi ir Vilniaus ASG arenos tribūnos turėtų būti sausakimšos. Dar vienas skirtumas – finalo ketverte nebus dviejų iš keturių pernykščių dalyvių. „Neptūnas“ ketvirtfinalyje po dramatiškos serijos nusileido „Lietkabeliui“, o Utenos „Juventus“ skambūs pareiškimai nepadėjo patiesti kuklios „Šiaulių“ komandos. Pernykščiai LKL autsaideriai šiauliečiai jau tapo pagrindiniu šio KTM turnyro siurprizu. Pirmą kartą į finalo ketvertą prasibrovę Antano Sireikos auklėtiniai pusfinalyje laikys „Žalgirio“ egzaminą, tad net pralaimėję liktų aukščiau nei kada nors yra buvę. Be to, jie dar turės progą susikauti dėl trečiosios vietos.

Žalgiriečius slėgs psichologinė įtampa – bet kokia vieta, išskyrus pirmąją, jiems būtų fiasko, o treneriui Jure Zdovcui – veikiausiai kainuotų postą.

Kur kas daugiau atsakomybės guls ant „Lietkabelio“ ir „Ryto“ pečių. Panevėžiečiai – pernykščiai sidabro laimėtojai, tad likti žemesnėje vietoje jiems būtų žingsnis atgal. Vilniečiai – turnyro šeimininkai, mažiausia, ką jie privalo nuveikti – patekti į finalą. Ar visi šie priešininkai pajėgūs mesti iššūkį dabartiniam „Žalgiriui“? Be jokios abejonės – taip. Viename mače gali įvykti bet kas. Juo labiau kad žalgiriečius slėgs psichologinė įtampa – bet kokia vieta, išskyrus pirmąją, jiems būtų fiasko, o treneriui Jure Zdovcui – veikiausiai kainuotų postą.