Amerikietiška svajonė

Galingiausių futbolo klubų vadovai, it susigėdę moksleiviai, viešai atgailauja, o JAV investicijų banko "JP Morgan" akcijos sminga į dugną. Iš didžiausio sporto istorijoje projekto, skambiai pavadinto Europos superlyga, liko tik degėsiai. Kas gi tai buvo? Ciniškas verslo planas ar inovacija, kuri Senojo žemyno futbolą būtų pakylėjusi į neregėtas aukštumas?

Pati savaime idėja investuoti kelis amerikietiškus ar arabiškus milijardus, kad uždirbtų keliasdešimt, gal ir nebuvo bloga. Tačiau vien dėl išrinktųjų finansinio pelno išdraskyti Europos futbolo sistemą, spjaunant į visų likusių žemyno klubų gerovę, švelniai tariant, nesąžininga. Europos superlygos projektas buvo paremtas išties įspūdingais skaičiais. "JP Morgan" buvo pasirengęs investuoti apie 10 mlrd. eurų. Sutikimą dalyvauti šio lobio dalybose davę dvylika galingiausių Europos klubų, kaip projekto iniciatoriai, būtų iškart į kišenes įsidėję po 291 mln. eurų. Palyginimui, Italijos superklubas Turino "Juventus" tiek neuždirbo per keturis sezonus UEFA čempionų lygoje. Superlygos nugalėtojams buvo numatytos ir kosminio dydžio išmokos už sportinius rezultatus. Pavyzdžiui, 250 mln. eurų už nugalėtojo titulą – dvigubai daugiau nei UEFA čempionų lygoje. Be to, pažadėtos didžiulės papildomos išmokos nuo TV sutarčių.

Sutikimą dalyvauti šio lobio dalybose davę dvylika galingiausių Europos klubų, kaip projekto iniciatoriai, būtų iškart į kišenes įsidėję po 291 mln. eurų.

Žinant, kad bendros tų dvylikos klubų skolos siekia "kuklius" 6,5 mlrd. eurų, o pandemijos smaugiamo futbolo pajamos susitraukė iki neregėtų žemumų, idėja tapo itin gundanti. Kitu atveju tokiam Londono "Tottenham Hotspur", prasiskolinusiam sunkiai protu suvokiamus 1,1 mlrd. eurų, apskritai gresia bankrotas. Ne ką geresnė ir kitų klubų padėtis. O Europoje visi galimų pajamų resursai seniai išnaudoti – tiek rėmėjų pritraukimo galimybės, tiek TV rinka. Tad, norint nenugarmėti į prarają, galima nusišvilpti ir į sportinius principus, ir į sirgalius. Tačiau pastarieji, kaip ir UEFA, turi kitą nuomonę, kurią jie pagrindė triuškinamais atsakomaisiais smūgiais. Europos futbolas šįkart atsilaikė, bet ar ilgam?