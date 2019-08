Alkoholio akcizų politika

Per septynis šių metų mėnesius vyno buvo parduota 18,7 proc. daugiau, o akcizų iš šios grupės buvo surinkta taip pat tiek pat daugiau ir biudžeto pajamos siekė 10,8 mln. eurų. Tuo pat metu stipraus alkoholio buvo parduota 18,3 proc. daugiau, tačiau akcizo mokesčio buvo sumokėta 22,3 proc. daugiau nei pernai analogišku laikotarpiu, kas sudarė 126 mln. eurų arba 23 mln. eurų daugiau. Taip pat didėjo sidro, putojančio vyno ir spirituotų vynų pardavimai, tačiau čia augimai svyravo 2-3 proc. ribose.

Nepaisant itin karšto ir neįprastai ilgo vasaros sezono alaus pardavimai toliau traukiasi. Silpniausios alkoholio grupės pardavimai per septynis mėnesius krito 0,9 proc. Biudžeto pajamos iš alaus akcizo krito beveik puse milijono eurų. Įdomu tai, kad liepos mėnesį alaus pardavimai susitraukė net 9,6 proc. ir vien per šį mėnesį biudžeto pajamos šioje grupėje sumažėjo 900 tūkst. eurų. Akcizai šioje grupėje nebuvo keičiami, tad čia matome vartojimo pokyčius.

Kovo mėnesį akcizai buvo didinami tik stipriam alkoholiui – pakelti 10 proc., tačiau pardavimai per septynis mėnesius didėjo. Augimas buvo sugeneruotas, kai parduotuvės pirko neįprastai didelius kiekius prieš akcizo padidinimą ir užkrovė sandėlius pilnai. Liepos mėnesį stiprių gėrimų grupė susitraukė 26 proc., tačiau šis susitraukimas yra dėka to, kad pardavinėjama iš sandėlio ir nauji pirkimai yra laikinai pristabdyti.

Panašu į tai, kad silpniausias alkoholis traukiasi nuo lietuvių vaišių stalo, net nepaisant itin šiltos vasaros. Akcizų politika lemia, kad didėja stipraus ir vyno pardavimai, tuo tarpu alaus alkoholio grupė jau pasiekė Lafero kreivės viršūnę ir peržengė į dešinę pusę, kai didinami mokesčiai duoda mažesnes pajamas biudžetui.

Panašu į tai, kad artėjant biudžeto svarstymams reikėtų persvarstyti svorius alkoholio akcize. Sunku būtų tikėtis akcizo sumažinimo, nes tai greičiausiai neduotų teigiamo efekto pajamoms. Būtų tiesiog per brangu susivienodinti su kaimyninėmis šalimis kaip Lenkija ar Latvija, nes netektume apie 110 mln. eurų akcizo pajamų per metus, o pardavimų padidėjimas nekompensuotų šios sumos. Be to pardavimų augimas tikrai prieštarautų alkoholio ribojimo politikai.

Artimiausiu metu, reikėtų nuosekliai ir pabrėžtinai švelniai koreguoti akcizus, kad išlaikytume panašius pardavimus, tačiau maksimizuotume biudžeto pajamas. Nepaisant padidėjusių akcizų stiprus alkoholis vis dar laimi vartotojų pasirinkime, o po drastiško, daugiau nei dvigubai, padidinto akcizo alui ir vynui nuo 2017 metų pastebimos besikeičiančios tendencijos. Vyno pardavimai šiemet auga dviženkliais procentiniais punktais, o alus apleidžia savo pozicijas. Apskritai paėmus vyrauja stipresnio alkoholio dominavimo požymiai.