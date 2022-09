Ekologija svarbesnė už pramogą

To lėktuvo nukritimas šalia Latvijos į Baltijos jūrą su keturiais žmonėmis mūsų lietuviams turėtų priminti, kokie vis dėlto yra pavojingi tie skrydžiai.

Kol kas ir lietuviai, ir latviai, ir estai yra išvengę didelių lėktuvų katastrofų, kai žūsta dešimtys ar net šimtai žmonių. Bet, jei turėsime galvoje tikimybių teoriją, tai ta tragiška diena vieną kartą vis tiek išauš.

Tada bus didelis gedulas, nes žmonės skraido dabar per daug ir be rimto reikalo. Net per ekonominę krizę, kokią jau matome dabar. O taip neturėtų būti.

Reikėtų susilaikyti nuo nereikalingų kelionių oru ne tik dėl potencialios grėsmės, bet ir dėl nežmoniškos oro taršos, kurią skleidžia šitie laineriai.

Ar bent kas nors žino, kiek lėktuvas, skraidindamas į Bahamus veltėdžių ir plevėsų gaują, sudegina degalų? Kiekiai skaičiuojami ne litrais, o tonomis.

Faktiškai yra taip, kad oro transportu keliauja tikri nusikaltėliai, žudantys mūsų planetą.

Lėktuvai – tai pati taršiausia transporto priemonė, daranti didžiausią žalą gamtai. Tačiau, ko gero, tie visi pasiskraidymų mėgėjai apie tai net nežino. Gaila. Reikia, kad sužinotų.

Manau, šituo skraiduolių reikalu turėtų susidomėti aktyvistė Greta Thunberg, kuri dabar kažkodėl dingo iš visuomenės akiračio.

O juk reikėtų visur pasaulyje organizuoti akcijas prieš skraidymą lėktuvais, nes tai labiausiai teršia mūsų motiną Žemę.