Dviese su dar dviem pitbuliais

Gal prisispoksojo į Sallie Axl? Bet šios tatuiruotas atsainumas – bent jau nuolat pikiruojantis tabloido „The Sun“ akcentas.

Va ir mūsų atvejo akcentas – gražuolei iš paskos taip pat ginkluotas pitbuliu lapnoja pagalbinės mokymo įstaigos absolventas – bičas į neobliuotą lentą panašiu veidu. Pora, bliamba. In ir Jang. Romeo su Džuljeta. Tristanas ir Izolda. Ostapas su madam Gricacujeva…

Kokio dr. J. Basanavičiaus jie ieško Gintaro gatvėje? Traukia į pliažą – gi visi ten dabar tyliai miniomis šliaužia. Mirtinai būtina nukakti į tą atvirą vietą, kur gali laisvai pareklamuoti tatuiruotas galūnes ir dar ką nors iš savosios biologinės įvairovės.

Visi vyrai dabar privalo būti pasidabinę šortais. Nes taip palengva išlaisvinamas slaptas takelis į homoseksualumą.

Bičas, be abejo, mūvi šortus. Be abejo, per trumpus. Todėl einant iš už klešnės į viešumą vis slysteli identiteto likutis.

Visi vyrai dabar privalo būti pasidabinę šortais. Nes taip palengva išlaisvinamas slaptas takelis į homoseksualumą. Net pati Monika Liu savo koncerte nesibodi klausti, ar čia yra vyrų, dėvinčių šortus. Ir dainą sudėjo „Vaikinai trumpais šortais“. Kaip sakoma, „Kodėl tu čia?“ Toks jau tas intymus lyrinis herojus, mūvintis per trumpus šortus.

Dviese su dviem pitbuliais. Iš viso keturiese. Tikra jausenų imperija. Plius tatuiruotės, šortai, dėmesio troškulys ir niekinantis žvilgsnis į kitus. Pliušinis individualizmas triumfuoja. Poza – ne pozicija, bet vis tiek labai gerai. Daugtaškis.

P. S. Ką jaučia vyrai, demonstruodami savo šlaunis kitiems vyrams? Kirbantį latentinį homoseksualumą?