Vyriausybė spręs, ar į šalį įleisti per šimtą užsienio specialistų

Susisiekimo ministerija prašo leidimo atvykti 127-iems Latvijos piliečiams – statybos įmonės BMGS darbuotojai dirbs Klaipėdos uoste, o Statybos kokybės agentūros (CKA), „Performica”, „LNK Industries“ darbuotojai – įrengiant viaduką virš geležinkelio Mažeikiuose.

„Nesuteikus leidimo (...), užsienio rangovinės organizacijos nebegalės tęsti sutarčių vykdymo, lėtės projektų įgyvendinimas ir Europos Sąjungos investicijų bei biudžeto lėšų panaudojimas“, – rašoma Vyriausybės nutarimo projekte.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija nurodo, kad elektronikos komponentus gaminančios „Hella Lithuania“ gamybos techniku dirbantis Vokietijos pilietis yra vienintelis, galintis užtikrinti, kad gamybos procesai nebūtų stabdomi. Be jo įmonė negalės įvykdyti didžiausio kliento „Volkswagen“ užsakymo, dėl to ji patirtų apie 300 tūkst. eurų nuostolių per savaitę.

„Continental Automotive Lithuania“ prašo leisti atvykti „Continental“ padalinio Filipinuose gamybos procesų ir techninės priežiūros vadovui. Jis yra atsakingas už gamybos skyriaus sukūrimą, naujų žmonių atranką ir įdarbinimą, naujos gamybos linijos atidarymą ir vadovavimą gamybos skyriui.

Praėjusią savaitę Vyriausybė, higieninio popieriaus gamintojos „Grigeo“ prašymu, leido atvykti keturiems Vokietijos specialistams, o dar šešiems Vokietijoms ir Lenkijos specialistams – „Ignitis grupės“ prašymu.

Lietuvoje dėl koronaviruso epidemijos nuo kovo 16 dienos paskelbtas karantinas. Šiuo metu jis galioja iki balandžio 27 dienos imtinai.