Virtualiame labdaros aukcione „Jaunimo linijai“ paaukota beveik 13 tūkst. eurų

„Esame paskaičiavę, kad vieno savanorio apmokymai ir išlaikymas mums kainuoja maždaug 700 eurų metams. O kiekvienas savanoris be galo svarbus – per parą sulaukiame daugiau nei 100 kreipimųsi, į kuriuos siekiame visada atsiliepti“, – teigia nemokamą emocinę paramą visą parą teikiančios „Jaunimo linijos“ vadovė Greta Laukaitienė.

Pasaulį sukausčiusi koronaviruso pandemija – iššūkių metas ir „Jaunimo linijai“: rekordiškai išaugo vidutinė skambučių trukmė ir gyvybiškai trūksta savanorių bei lėšų jiems apmokyti.

Brangiausiai parduotas Algio Kriščiūno paveikslas

Kaip ir pernai, rangiausiai buvo parduotas ilgamečio „Jaunimo linijos“ draugo Algio Kriščiūno paveikslas „Treat me like a flower“. Dosnus pirkėjas už šį meno kūrinį nepagailėjo 3000 eurų.

Pernai menininko kūrinys „I Made This Lake From Joy And Sadness“ buvo parduotas už 3.100 eurų. Idėja rengti paramos aukcioną būtent ir kilo, kai „Jaunimo linija“ gavo šio menininko darbą.

Vienos perspektyviausių Lietuvos menininkių, jaunosios kartos tapytojos Kristinos Ališauskaitės darbas „Vienas iš jų“ tapo antru brangiausiu įsigytu meno kūriniu. Paveikslo vertė nuo pradinės kainos pakilo net 500 eurų ir buvo įsigytas už 1800 eurų.

„Jaunimo linijos” biuro sieną puošęs įspūdingo dydžio tapytojo Aleksandro Nazimovo paveikslas „Šeima“ buvo įsigytas už 1000 eurų. O jau antrąjį savo paveikslą padovanojusio menininko Artūro Braziūno aliejumi ant drobės nutapytas „Marsas ir Venera“ parduotas už 850 eurų.

Knyga su prezidento autografu – karščiausias aukciono taškas

Jau antru metus iš eilės labdaros aukcionui dovanojamos prezidentų knygos sulaukia didelio aukciono dalyvių susidomėjimo. Šiais metais „Jaunimo linijos” aukcionui buvo padovanota fotografijų knyga „Prezidento Valdo Adamkaus misija 2004-2009“, skiriama Valdo Adamkaus antrajai kadencijai pažymėti su prezidento dedikacija „Jaunimo linijos“ veiklą parėmusiam pirkėjui.

Fotografijų rinkinio kaina pakilo net 7 kartus, daugiausiai kartų aukcione. Riboto tiražo knygą pirkėjas įsigijo už 700 eurų.

Pernai dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana „Jaunimo linijos“ veiklai paremti dovanojo retą, mažo ir itin riboto tiražo knygą iš savo kolekcijos, kuri buvo parduota už 1 400 eurų.

Pokalbiai iš širdies – visą parą

„Jaunimo linija“ – viena didžiausių, progresyviausių ir skaidriausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, turinti padalinius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei skyrių Skuode. Per 300 savanorių visoje Lietuvoje prisideda prie visą parą teikiamos emocinės paramos telefonu, elektroniniais laiškais ir internetiniais pokalbiais.

Vien praėjusiais metais „Jaunimo linijos“ savanoriai atsiliepė į 48 841 skambučius, įvyko 2 858 pokalbiai internetu ir buvo atsakyta į 1 022 laiškus. Tačiau dėl savanorių trūkumo galima atsakyti tik į 70 proc. visų kreipimųsi.