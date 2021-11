Vievį padalino į dvi dalis: gyventojai jaučiasi atskirti nuo pasaulio

Nuo šiol Vievis padalintas į dvi dalis, nes jį jungęs viadukas po daugiau nei 40 metų sugriautas. Tad gyventojai į mokslus, darbus ar darželius turės vykti ne kelis, o keliasdešimt kilometrų.

Automagistralėje Vilnius–Kaunas eismas jau nebesustabdytas, tad aplinkiniai į Vievį pakliūti gali. Tik tai padaryti kiek sudėtingiau.

Visgi pačių gyventojų situacija nepavydėtina. Gyventojai tikina, kad be Vievio ir artimiausią miestą pasiekti bus sudėtinga. Dėl to jie gali likti ir be vaistų, ir be maisto. Esą kentės ir darbuotojai, ir darbdaviai.

Vienintelė gyventojų viltis – geležinkelio pervaža. Bet, anot Kelių direkcijos, ir ji artimiausiu metu bus rekonstruojama. O darbai truks kelerius metus. Tad gyventojai nesupranta, kaip juos pasieks skubi pagalba.

Savivaldybė teisinasi, kad pagalvoti apie pokyčius buvo per mažai laiko.

Vievyje ir Elektrėnuose išrinkti Seimo nariai mano, kad savivaldybė privalėjo prisiimti atsakomybę. Tad siūlo dar nepradėtus darbus atšaukti.

Į techninį projektą ir jo ginčus įsitraukė net susisiekimo ministras. Anot jo patarėjo, tokia praktika – viena pirmųjų, bet tikisi, kad ateityje panašaus įsikišimo neprireiks.

Anot kelininkų, po rekonstrukcijos eismo sąlygos pagerės tiek tranzitiniam, tiek vietiniam transportui, sumažės eismo įvykių tikimybė, pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų sąlygos.

Viadukų ir geležinkelių rekonstrukcija gali trukti ne vienerius metus.