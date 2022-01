VDAI: asmens duomenų apsaugos sąlygų lygis Lietuvoje siekia 60 proc.

„Asmens duomenų apsaugos sąlygų lygis leidžia nustatyti, kur esame ir kuria kryptimi turime judėti ginant žmogaus teises Lietuvoje“, – sako Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovas Raimondas Andrijauskas.

Pasak VDAI pranešimo, duomenų apsaugos sąlygas geriausiai vertina aukščiausio ir vidutinio lygmens vadovai, o prasčiausiai – bedarbiai ir pensininkai. Taip pat matyti, kad didesnes pajamas ir aukštesnį išsilavinimą turinčių gyventojų grupėje šis rodiklis yra aukštesnis.

Rodiklis sudarytas pagal dešimt klausimų iš kasmet atliekamos reprezentatyvios gyventojų apklausos apie jų asmens apsaugos duomenų žinių lygį, pasitikėjimą asmens duomenis tvarkančiomis įmonėmis ir įstaigomis, aktyvumą susidūrus su pažeidimais, pasitikėjimą priežiūros sistema.

Kaip pranešė VDAI, šiemetinis rodiklis apskaičiuotas remiantis 2021 metų lapkričio 18–28 dienomis atlikta apklausa. Joje dalyvavo 1013 respondentų iš visos Lietuvos.

VDAI vertinimu, pagal atskirus klausimus matyti, kad daugiausiai dėmesio reikalaujanti sritis – gyventojų žinios. Nors Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas visuomenėje yra plačiai žinomas dokumentas (apie jį girdėjo 74,5 proc. respondentų), gyventojai nepasitiki savo žiniomis apie teises asmens duomenų apsaugos srityje (43 proc. respondentų sutiko su teiginiu, kad žino savo teises).

Be to, mažuma (18 proc. respondentų) galėjo spontaniškai įvardyti institucijos (be teismų), kuri padėtų apginti jų teises asmens duomenų apsaugos srityje. Absoliuti dauguma respondentų (89 proc.) teigia, kad svarstytų galimybę ieškoti papildomos informacijos ir kreiptis į pažeidėją ar teikti skundą VDAI, jei susidurtų su, jų nuomone, netinkamu asmens duomenų tvarkymu.

Vertinant klausimus, susijusius su pasitikėjimu, duomenys rodo, kad šiek tiek daugiau kaip pusė apklaustų gyventojų pasitiki, kad įmonės ir įstaigos užtikrina jų teisę į asmens duomenų apsaugą (55 proc.), dar didesnė dalis galvoja, kad jų darbdaviai laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų (64 proc.). Mažiausiai respondentai pasitiki tuo, kiek kiti žmonės yra informuoti apie teises asmens duomenų apsaugos srityje (47 proc.).

Pusė apklaustų gyventojų galvoja, kad įmonės ir įstaigos, kurios neužtikrina tinkamos asmens duomenų apsaugos, bus nustatytos (50 proc.) ir nubaustos (49 proc.). Šiek tiek daugiau kaip pusė respondentų pasitiki valstybės institucijomis, kurios prižiūri, ar kitos įmonės ir įstaigos tinkamai užtikrina asmens duomenų apsaugą (54 proc.).

Asmens duomenų apsaugos sąlygų lygio rodiklį VDAI paskelbė penktadienį minint Tarptautinę duomenų apsaugos dieną. Tarptautinė duomenų apsaugos diena pradėta minėti 2007 metais Europos Tarybos iniciatyva.