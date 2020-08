Vaiko teisių gynėjai ragina tėvus neprarasti budrumo

Įvairios priežastys

Itin dažnai šią vasarą nutinka nelaimių, kai vaikai iškrenta per langą ar iš balkono. VTAĮT direktorė Ilma Skuodienė sako, kad to priežastys gali būti įvairios.

"Kiekvienas atvejis skirtingas, juos reikia analizuoti, todėl neskubame konstatuoti, kad toks atsitikimas yra nepriežiūros šeimoje padarinys. Vaikai iš prigimties yra smalsūs, jie nori pasižiūrėti pro langą, gali persisverti, bandyti ką nors pasiekti ir panašiai. Deja, bet net ir minutei suaugusiems nuo jų nusisukus, gali nutikti kokia nors nelaimė", – primena I.Skuodienė.

Kad tokių atvejų būtų išvengta, suaugusieji turi neprarasti budrumo. Labai svarbu vaikams užtikrinti tinkamą fizinę aplinką. Geriau, kai šalia langų ar balkone nėra pastatyta baldų – sofų, kėdžių, stalų, ar kitų aukštų daiktų, ant kurių pasilypėję vaikai galėtų pasiekti langą, užlipti ant palangės, persisverti. Svarbu atsiminti, kad įvairūs apsauginiai tinkleliai nuo vabzdžių nėra vaikų saugumą užtikrinanti priemonė – jie neišlaiko vaiko svorio, nėra tam pritaikyti.

Svarbios detalės

Vertėtų įvertinti, kaip kaskart langus ar balkono duris atveriame – mažiesiems saugiau būti kambaryje, kuriame atidarytas tik lango ar durų viršus, o ne atlapota plačiai.

Jei nutarėte išvėdinti patalpą, geriau tokiu atveju iš jos išeikite kartu su vaikais, nepalikite jų be priežiūros kambaryje, kuriame plačiai atvertas langas. Jei namuose yra langų užraktai – atvėrimo ribotuvai, veikiantys kaip apsaugos priemonė, kad langų neatidarytų patys vaikai, tokie įtaisai turėtų būti maksimaliai saugūs – mažiesiems nepasiekiamoje vietoje.

I.Skuodienė ragina itin apgalvotai elgtis prie vandens telkinių, nepalikti ten vaikų be priežiūros. "Vandenyje ir žaidžiant prie vandens vaikams gali kilti staigus pavojus, užtenka gurkštelėti vandens, parvirsti ar tiesiog gali pritrūkti plaukimo įgūdžių. Vaikai judrūs, greitai atsiduria vandenyje, net jei prieš sekundę ir nebuvo. Todėl labai svarbu apgalvoti, kaip arti vaiko derėtų būti, iš kur jį stebėti, kad prireikus, pavyktų užtikrinti jo saugumą", – sako VTAĮT direktorė.

Poilsiaujant prie jūros ar kitų vandens telkinių būtina paisyti Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių.

Ne tik atostogų metu, bet ir kasdien mažamečių saugumui pavojų gali sukelti lengvai jiems prieinami, namuose esantys aštrūs ar karšti daiktai. Rekomenduojama žirkles, įvairius darbo, virtuvės ar kitokius įrankius laikyti ten, kur vaikai savarankiškai jų nepasiektų.

Taip pat būtina apsauga nuo ugnies ir karščio. Patartina pagal galimybes naudoti orkaičių ir kaitlenčių apsaugos nuo vaikų funkcijas. Degtukų, degiklių ar kitų ugnį įžiebti galinčių daiktų nelaikyti mažiesiems matomose ir lengvai prieinamose vietose. Jei namuose gaminamas karštas maistas, ar verdamas vanduo – labai svarbu neprileisti vaikų arti. Pasitaiko atsitikimų, kai paprasčiausias karštos arbatos puodelis ne juokais nupliko mažamečius. "Vaikų oda plonesnė, jautresnė išorės dirgikliams, todėl suaugusiajam gerti tinkamas karštas gėrimas vaikui gali būti rimtų nudegimų ir odos bei gleivinių pažeidimų priežastimi", – informuoja I.Skuodienė.

Nepamiršti taisyklių

Nors karštu oru daugelis nori atsipalaiduoti, atostogauja ir pramogauja, VTAĮT specialistai kviečia nepamiršti, kokia svarbi yra vaikų priežiūra, ypač mažamečių vaikų. Nesvarbu, kur leidžiate laiką – gamtoje, prie jūros ar namuose, be priežiūros palikti vaikai gali susižeisti, patirti ne tik fizinių, bet ir psichologinių sukrėtimų ar net žūti.

Specialistai primena, kad vaikai iki šešerių metų, taip pat neįgalūs vaikai, atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būtinybės negali likti be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros. Palikimu be priežiūros nėra laikomas trumpalaikis – iki 15 min. trukmės vaiko palikimas saugioje aplinkoje su 7–13 metų amžiaus asmenimis, tačiau ir jie pagal savo brandą turėtų būti pajėgūs pagal esamą situaciją pasirūpinti mažesniuoju.

Jei vaikas yra vyresnis nei šešerių metų, tėvai turėtų įvertinti vaiko galimybes likti vienam namuose, įvertinti, ar tuo metu vaikas bus pajėgus pasirūpinti savo fiziniais ir emociniais poreikiais.