Tyrimas: alkoholį vartojančių asmenų skaičius išaugo, bet sumažėjo girtaujančių

Per pastaruosius šešerius metus išaugo Lietuvoje alkoholį vartojančių asmenų skaičius, bet sumažėjo girtaujančių, mažėja ir bendras suvartojamo alkoholio kiekis, rodo Vilniaus universiteto (VU) mokslininkų tyrimas.

Šešerius metus iš eilės lapkričio mėnesį atlikto tyrimo duomenimis, nuo 2016 iki 2021 metų progomis alkoholį vartojančių asmenų dalis išaugo nuo 44 iki 53 proc., o girtaujančių sumažėjo nuo 6 iki 3 procentų.

Tyrimą Lietuvos verslo konfederacijos užsakymu atliko VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros mokslininkai. Apklausta 1100 respondentų nuo 15 metų amžiaus ir vyresnių.

„Visu tiriamu laikotarpiu, 2016-2021 metais, alkoholį vartojusių asmenų dalis Lietuvoje padidėjo. Pagal vartojimo įpročius matomos skirtingos tendencijos: galima konstatuoti girtaujančių asmenų dalies smukimą ir progomis alkoholį vartojančių asmenų dalies prieaugį“, – tyrimo duomenis komentuoja VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentė Vita Karpuškienė.

Pasak mokslininkės, palaipsniui mažėja dažnai išgėrinėjančių asmenų ir auga retesniais intervalais alkoholinius gėrimus vartojančių asmenų dalis.

Tyrimas rodo, kad girtaujantys asmenys suvartoja beveik trečdalį viso alkoholio, o daugiau nei pusę alkoholio suvartojo didžiausia vartotojų grupė – progomis alkoholį vartojantys asmenys, kurie sudarė beveik 84 proc. visų alkoholį vartojančių asmenų.

Girtaujantys asmenys pernai sudarė beveik 5 proc. alkoholį vartojančių asmenų ir jie sugebėjo suvartoti beveik 28 proc. viso alkoholio. Tarpinė kategorija, reguliariai alkoholį vartojantys asmenys, sudaro beveik 12 proc. visų alkoholį vartojančių asmenų ir suvartojo mažiau nei penktadalį visų gėrimų.

Geriantys bent kartą per savaitę pernai nurodė 26 proc. respondentų, kai 2016 metais tokių buvo 31 procentas. Kasdien nurodė geriantys 1,5 proc. paklaustųjų, prieš šešerius metus tokių buvo 4 procentai.

Bent kartą per mėnesį geriantys nurodė 43,1 proc. respondentų (2016 metais – 40 proc.), o geriantys rečiau nei kartą per mėnesį – 29,7 proc. (2016 metais – 25 procentai).

Mokslininkai pažymi, kad 2017 metais fiksuotas lūžis, po kurio kas savaitę geriančių asmenų dalis sumažėjo ir laikinai buvo pagausėjusi tik karantininiais 2020 metais.

Remiantis apklausos duomenimis, kiekvienais metais yra suvartojamas vis mažesnis alkoholio kiekis, net ir girtaujančių pogrupyje. Visi vartotojai vidutiniškai 2016 metais per savaitę suvartojo 7,5 alkoholio vienetus, o pernai – keturis.

Vieno geriančiojo per savaitę suvartotas alkoholio kiekis girtaujančių pogrupyje 2016 metais buvo 30,7, o pernai – 21,1. Proginiai vartotojai 2016 metais per savaitę suvartojo 3,5 SAV, o pernai – 2,6 alkoholio vieneto per savaitę.

Reguliariai alkoholį vartojantys asmenys 2016 metais per savaitę suvartodavo vidutiniškai 13,3 SAV, tai 2021 metais jie suvartojo beveik per pusę mažesnį 7,3 SAV svaigalų kiekį.