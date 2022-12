Tarptautinė migracijos organizacija: Lietuva tampa imigracijos šalimi

Šiais metais į Lietuvą atvyko daugiau nei 71 tūkst. karo pabėgėlių iš Ukrainos, pagal jų skaičių, tenkantį šalies populiacijai, Lietuva yra penkta, rodo IOM ataskaita. Be to, per 10 šių metų mėnesių daugiau nei 20 tūkst. baltarusių gavo leidimą gyventi Lietuvoje.

„Stebimos tendencijos, kad vis daugiau žmonių renkasi Lietuvą kaip tikslo šalį – tad Lietuva tampa imigracijos šalimi“, – teigiama sekmadienį išplatintame IOM Vilniaus biuro pranešime.

Anot organizacijos, šiuo metu Lietuvoje gyvena 145 tūkst. užsieniečių, arba daugiau nei 5 proc. visos šalies populiacijos.

Lietuva prieglobsčio prašytojus priimančia šalimi tapo 1997-aisiais, ratifikavus Ženevos konvenciją. Per 25 metus prieglobstį taip pat gavo kiek daugiau nei 5 tūkst. pabėgėlių iš Afganistano, Sirijos, Baltarusijos, Eritrėjos ir kitų šalių.