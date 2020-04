Ilgajam savaitgaliui stiprinamos policijos pajėgos: kur patruliuos labiausiai?

„Planas dėliojamas tokiomis kryptimis – didesnį dėmesį skirti kurortinėms vietovėms, savivaldybėms, parkams, pajūriams, paplūdimiams, taip pat kapinės bus vieta, kur ir savivaldybių administracijos, ir mūsų pareigūnai skirs didesnį dėmesį“, – Vyriausybėje žurnalistams sakė ministrė Rita Tamašunienė.

Anot ministrės, bus tikrinama, ar žmonės laikosi reikalavimų dėvėti kaukes, taip pat saugaus atstumo, ar nesibūriuojama parkuose.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla pranešė, kad patikros postuose gali būti stabdomi ir pasirinktinai tikrinami kai kurie automobiliai.

„Pasiliekame teisę pasirinktinai tikrinti transporto priemones ir jose esančius asmenis, ar jie atitinka visus karantinius reikalavimus“, – sakė jis.

Komisaras sakė, jog policija kontroliuos „bendrus įpareigojimus“ ir jokių specialių kontrolės priemonių netaikys.

„Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų draudimų kaip buvo anksčiau, nėra“, – kalbėjo jis.

Pasak ministrės, policijos pareigūnams padės savivaldybių darbuotojai, šauliai. Patruliavimas išaugs apie 40 proc. Ilgąjį savaitgalį dirbs apie 800 patrulių.

„Nuo 17 valandos patruliai bus jau prie kurortinių savivaldybių“, – sakė R. Tamašunienė.

R. Tamašunienė teigia, kad kai kuriose lankytinose vietose patruliavimui ketinama pasitelkti ir dronus.

„Svarbu, kad žmonės nesibūriuotų ir laikytųsi atstumo“, – pabrėžė ji.

Policija žada didžiausią dėmesį skirti kurortiniams miestams – Neringai, Palangai, Birštonui ir Druskininkams, taip pat kurtotinėms vietovėms, tokioms kaip Trakai.

„Aišku, didžiausias dėmesys kurortiniams miestams. Ta kontrolė gali pasireikšti ir automobilio sustabdymu, patikrinimu ekipažo narių, tačiau lygiai taip pat bus tikrinamos prieigos prie lankytojų vietų, ežerai, pažintiniai takai“, – sakė R. Požėla.

Jo duomenimis, per nepilną mėnesį, kai policija gali bausti dėl karantino režimo nesilaikymo, dėl to surašyta per 2,2 tūkst. protokolų dėl šių pažeidimų.

Administracinių nusižengimų kodeksas asmenims už tokius pažeidimus numato baudą nuo 500 iki 1 tūkst. eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1,5 tūkst. iki 6 tūkst. eurų. Pirmą kartą skiriama pusė minimalios baudos.

„Kai atsirado privalomumas dėvėti kaukes, tai daugiausia tokių protokolų yra surašyta“, – sakė jis.

Tačiau policijos vadovas pabrėžia, kad baudos laikomos kraštutine priemone, kai žmogus piktybiškai nevykdo įspėjimų.