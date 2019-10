Spalio 14-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.43 val., leidžiasi 18.26 val. Dienos ilgumas 10.43 val.

Mėnulis (pilnatis) teka 19.06 val., leidžiasi 7.52 val.

Vardadieniai:

Fortūnatas, Kalikstas, Mindaugas, Rimvydė, Vincentas

Datos:

Karaliaus Mindaugo vardo diena

Pasaulinė standartizacijos diena

1263 — buvo nužudytas Mindaugas, Lietuvos Didysis kunigaikštis, pirmasis ir paskutinis karūnuotas Lietuvos karalius.

1773 — įsteigta Lenkijos ir Lietuvos Valstybės Edukacinė komisija — pirmoji švietimo ministerija Europoje.

1922 — gimė baleto artistė Tamara Sventickaitė.

1922 — gimė poetas Stasys Daunys.

2001 — Vilniuje mirė nusipelnęs krepšinio treneris, teisėjas Vytautas Bimba. Gimė 1927 m.

2001 — Vilniuje mirė monsinjoras, Vilniaus arkikatedros klebonas Kazimieras Vasiliauskas. Gimė 1922 m.

2005 — Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) 33-ojoje Generalinėje konferencijoje Lietuva išrinkta Vykdomosios tarybos nare. Generalinėje konferencijoje buvo išrinkti 29 nauji Vykdomosios tarybos nariai, už Lietuvos ambasadorę prie UNESCO Iną Marčiulionytę balsavo 164 šalys narės. Iš viso UNESCO Vykdomojoje taryboje — 58 nariai.

2008 — Kaune mirė Lietuvos krepšininkas ir krepšinio treneris Kazys Petkevičius. Gimė 1926 m.

2009 — po sunkios ligos mirė Lietuvos šaudymo sporto sąjungos (LŠSS) generalinis sekretorius, tarptautinės kategorijos šaudymo teisėjas ir buvęs ilgametis Sidnėjaus olimpinių žaidynių čempionės Dainos Gudzinevičūtės treneris, Vytautas Blonskis. Jam buvo 59 metai.

Spalio 14-oji pasaulio istorijoje:

1322 — pralaimėjusi Jorko mūšį škotams, Anglija buvo priversta pripažinti Škotijos nepriklausomybę.

1705 — Anglijos laivynas užgrobė Barseloną Ispanijoje.

1784 — gimė Ispanijos karalius (1808 ir 1814—1833) Ferdinandas VII, kurio valdymo metais Ispanija prarado visas savo kolonijas Amerikos žemyne.

1890 — gimė 34-tasis JAV prezidentas (1953—1961) Dwight David Eisenhower (Dvaitas Deividas Eizenhaueris).

1912 — Milvokyje šauta į JAV prezidentą Theodore Roosevelt (Teodorą Ruzveltą), kurį išgelbėjo storas paltas bei vidinėje kišenėje buvę kalbos rankraščiai.

1913 — sprogimo aukomis Velso anglies šachtoje tapo 439 angliakasiai.

1930 — Suomijoje sužlugdytas mėginimas organizuoti fašistinį perversmą.

1944 — nusinuodijo vienas Vokietijos karo vadų Erwin Rommel (Ervinas Romelis).

1944 — Jungtinės britų ir graikų pajėgos išvadavo iš nacių Atėnus.

1946 — Londone vyko konferencija, kurios metu nuspręsta įsteigti Tarptautinę standartizacijos organizaciją ISO. 1970 m. ISO prezidentas Faruk Sunter (turkas) pasiūlė spalio 14-ąją laikyti Pasauline standartizacijos diena, siekiant sureikšminti standartizacijos naudą tarptautinei ekonomikai, prekybai, valdžios organams.

1959 — Vankuveryje (Kanada) netikėtai mirė Australijos kino žvaigždė Errol Flynn (Erolas Flynas).

1964 — kovotojui už JAV juodaodžių pilietines teises Martin Luther King (Martinui Liuteriui Kingui) paskirta Nobelio taikos premija.

1990 — mirė vienas žymiausių 20 amžiaus amerikiečių dirigentų Leonard Bernstein (Leonardas Bernstainas).

1991 — dešimtys tūkstančių bulgarų Sofijos centre šventė komunistų viešpatavimo baigtį.

1994 — Izraelio lyderiams Yitzhak Rabin (Icchakui Rabinui) ir Shimon Peres (Šimonui Peresui) bei Palestinos Išsivadavimo Organizacijos vadovui Yasser Arafat (Jaserui Arafatui) paskirta Nobelio taikos premija.

1995 — Graikija atšaukė embargą buvusiai Jugoslavijos respublikai Makedonijai po to, kai ši sutiko pakeisti vėliavos simboliką bei pareiškė neturinti teritorinių pretenzijų Graikijai.

1999 — mirė Tanzanijos politikas bei pirmasis jos Prezidentas (1961—1985 m.) Julius Nyerere (Julijus Niererė). Gimė 1922 m.

2003 — mirė Mauritanijos Prezidentas (1960—1978 m.) Moktar Ould Daddah (Moktaras Uldas Dada). Gimė 1924 m.

2005 — Australijoje gimusi Danijos sosto įpėdinio princo Frederiko žmona princesė Mary (Meri) pagimdė berniuką. Iki vedybų dabartinė princesė Mary Donaldson buvo paprasta nekilnojamojo turto agentė iš Tasmanijos. Frederiko motina karalienė Margrethe (Margretė) ir visa karališkoji šeima Danijoje yra labai populiarūs. Jų dinastija laikoma seniausia Europoje ir kildinama iš 958 metais mirusio vikingų karaliaus Gormo (Gormo).

2011 — Maskvoje prie valstybinės užsienio literatūros bibliotekos atidengtas pirmasis Maskvoje popiežiaus Jono Pauliaus II paminklas.

2012 — parašiutininkas austras Felix Baumgartner (Feliksas Baumgartneris) tapo pirmuoju žmogumi, kritusiu greičiau už garsą per mirtinai pavojingą rekordinį šuolį su parašiutu nuo kosmoso slenksčio. Laisvai krisdamas jis pasiekė didžiausią 1 342 kilometrų per valandą greitį, kuris buvo 1,24 karto didesnis negu garso greitis.

2014 — australų rašytojas Richard Flanagan (Ričardas Flanaganas) laimėjo „Man Booker“ apdovanojimą už grožinę literatūrą anglų kalba, kurį jam pelnė romanas „Siauras kelias į gilią šiaurę“ (The Narrow Road to the Deep North), įkvėptas jo tėvo, buvusio karo belaisvio, gyvenimo istorijos.

Spalio 14-oji šou pasaulyje:

1964 — „Rolling Stones“ muzikantas Charlie Watts (Čarlis Vatsas) slaptai susituokė su Shirley Ann Arnold (Širli Ana Arnold).

1972 — Joe Cocker (Džo Kokeris) ir jo grupė buvo suimti Adelaidėje, Australijoje. Policija teigė konfiskavusi iš jų marihuaną ir heroiną.

1972 — grupė „Temptations“ išleido dainą „Papa Was A Rolling Stone“.

1981 — Prince (Princas) išleido albumą „Controversy“.

1996 — gimė Madonos ir Carlos Leon (Karloso Leono) dukra Lourdes Maria Ciccone Leon (Lurdes Marija Čikonė Leon).

1997 — pirmą kartą buvo išleistas legendinio filmo „Kasablanka“ garso takelis.

2010 — daugelio „Grammy“ apdovanojimų laureatė ritmenbliuzo dainininkė Alicia Keys (Ališija Kis) ir jos vyras reperis Swizz Beatz (Svizas Bitsas) susilaukė pirmojo vaiko — sūnaus Egypt Daoud Dean (Edžipto Daudo Dino).