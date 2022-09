Skambina pavojaus varpais: tilto būklė – kritinė, bijo, kad nenugarmėtų į upę

Laivu praplaukęs po tiltu vienas kėdainiškis pasidalino filmuota medžiaga, kur aiškiai matosi kasdien didėjantys plyšiai. Žmonės bijo, kad važiuojant mašina tiltas nenugarmėtų į upę.

„Na, iki pirmos nelaimės nedaug trūksta turbūt“, – mąstė vienas Kėdainių gyventojas.

„Pavojus yra, aišku. Kiek jis tikras, parodys laikas“, – jam antrino kitas gyventojas.

Dėl situacijos rimtumo pritaria ir Kėdainių rajono savivaldybė.

„Dėl išaugusio transporto kiekio per Tilto g. tiltą, atitinkamai jo būklė tikrai ne gerėja, o tik blogėja. Jis ir buvo blogos būklės“, – sakė Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Muznikas.

Šis tiltas tapo pagrindine Kėdainių arterija, kai tiltas prie Vilainių buvo uždarytas rekonstrukcijai. Visas srautas – tiek sunkiasvorių, tiek lengvasvorių transporto priemonių – persikėlė čia.

„Situacija yra sudėtinga dėl to, kad remontuojamas tiltas ties Vilainiais per Nevėžio upę. Atitinkamai uždarytas eismas ir transporto kiekis per Tilto g. tiltą padidėjęs ženkliai“, – komentavo G. Muznikas.

Gyventojai sako, kad jaučia, kaip tiltas dreba, kai pro jį važiuoja.

„Viršus labai va toks jau visas, apačioj nežiūrėjau, nežinau. Dabar ten mašinų visada eilės, gali visko būti“, – dalijosi pusamžis gyventojas.

Iki pirmos nelaimės nedaug trūksta.

Žada tvarkyti kitais metais

Tiltas priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai ir yra valstybinės reikšmės kelio dalis. Direkcija nevyniojo žodžių į vatą, tilto būklė – labai bloga.

„Mes kiekvienais metais visus statinius apžiūrim ir pagal šių metų apžiūrą to tilto būklė yra nustatyta kaip bloga. Jis užima mūsų prioritetinėje eilėje iš 1,5 tūkst. statinių 63-ią vietą. Jau ta vieta parodo, kad su tuo tiltu nėra gerai“, – pripažino Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius R. Lipkevičius.

Direkcija tiltą tvarkyti žada kitais metais.

„Reikia atlikti pirkimo procedūras ir kartu su pirkimo procedūromis reikia maždaug vienerių metų parengti to tilto rekonstrukcijos projektą. Tai jeigu ir būtų pradėti vykdyti darbai, tai tik kitų metų pabaigoje“, – plačiau paaiškino R. Lipkevičius.

Savivaldybė kreipėsi į kelių direkciją prašydama, kad tiltu nebūtų leidžiama važiuoti sunkiasvoriam transportui.

„Kelių direkcija neleido srauto nukreipti kitaip negu savivaldybė pageidavo. Savivaldybė apskritai pageidavo, kad nuo „Via Baltica“ sunkusis transportas iš viso nevažiuotų per miestą“, – apgailestavo G. Muznikas.

Pasak direkcijos, tilto būklė nuolatos tikrinama dėl atsirandančios deformacijos. Kol kas eismas dar leidžiamas, tačiau bus svarstoma, ką daryti toliau ir ar sunkiasvorį transportą nukreipti kitur.

Direkcijos duomenimis, be šio Kėdainių tilto kritinės būklės tiltų Lietuvoje, laukiančių remonto, yra dar 73.