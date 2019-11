Siūloma nutraukti finansavimą privačioms mokykloms

Socialdemokratų frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė sako, kad privačios mokyklos, kurių yra apie 70, per metus iš valstybės gauna apie 22 mln. eurų. Jos manymu, dabar sudaromos nevienodos galimybės skirtingas pajamas gaunančių šeimų vaikų ugdymui, be to, valstybinėse mokyklose trūksta pinigų mokytojų atlyginimams.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius teigia, jog analizuojama galimybė apriboti finansavimą pelno siekiančioms privačioms mokykloms.

Privačių mokyklų šalininkai sako, kad nesvarbu, kokioje mokykloje vaikas mokosi, – mokinio krepšelio lėšos jam turėtų būti skiriamos.

Socialdemokratai ketina prašyti Konstitucinio Teismo išaiškinimo, ar privačių mokyklų finansavimas nepažeidžia viešojo intereso.