Sausio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.38 val., leidžiasi 16.12 val. Dienos ilgumas 7.34 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 11.40 val., leidžiasi 23.41 val.

Vardadieniai:

Apolinaras, Gintė, Severinas, Teofilijus, Vilintas, Gudula

Datos:

1547 — išleista pirmoji lietuviška knyga — Martyno Mažvydo „Katekizmusa prasti žadei...“ („Katekizmo prasti žodžiai…“).

1896 — gimė Steponas Darius (Jucevičius), lietuvių lakūnas, Lietuvos kariuomenės savanoris, kovų už nepriklausomybę dalyvis. Žuvo perskridęs Atlantą 1933 metais Soldino miške Vokietijoje.

1921 — gimė poetas, tremtinys, kalinys Jonas Stašaitis. Jo kūriniai: „Stebuklingas šaltinėlis Mažučiuose“ (1993), „Viešpaties pievos“ (poezijos rinkinys, 2001), „Tremtinys tėvynėje“ (prisiminimai, 2004).

1942 — gimė dailininkė, tekstilininkė Regina Sipavičiūtė.

2011 — Neringoje minint 235-ąsias Liudviko Rėzos gimimo metines, antroji jo vardo kultūros ir meno premija įteikta Klaipėdos universiteto docentei Nijolei Strakauskaitei.

Sausio 8-oji pasaulio istorijoje:

1499 — Prancūzijos karalius Liudvikas XII vedė Britanijos princesę Aną.

1642 — mirė italų matematikas ir astronomas, teleskopo išradėjas Galileo Galilei (Galilėjo Galilėjus).

1654 — Ukraina prisijungė prie Rusijos.

1713 — mirė italų kompozitorius ir smuikininkas Arcangelo Corelli (Arkandželas Korelis).

1806 — Didžioji Britanija baigė okupuoti Gerosios Vilties iškyšulį.

1838 — išsiųsta pirmoji telegrafo žinutė, kurioje buvo panaudoti taškai bei brūkšneliai.

1889 — užpatentuotas pirmasis kompiuteris.

1926 — nuvertus karalių Hussein (Huseiną), Ibn Saudas tapo Hejazo valdovu, o karalystė pavadina Saudo Arabija.

1942 — gimė anglų fizikas Stephen Hawking (Stivenas Hokingas).

1959 — Charles de Gaulle (Šarlis de Golis) tapo penktuoju Prancūzijos prezidentu.

1973 — JAV ir Vietnamas Paryžiuje atnaujino derybas dėl taikos Vietnamo kare.

1974 — nufotografuota Lochneso pabaisa (Nesė) viename iš trijų didžiausių Škotijoje esančių Glenmoro ežerų.

1982 — ispanai sutiko nutraukti Gibraltaro blokadą ir pradėti derybas su britais.

1989 — SSRS prezidentas Michail Gorbačiov (Michailas Gorbačiovas) pareiškė, jog Kremlius yra smaugiamas finansinių problemų, kurios žlugdo jo reformas.

1993 — serbų sukilėlių vadams derantis dėl taikos, serbai nužudė Bosnijos vicepremjerą.

1995 — raketomis ir artilerijos sviediniais Rusija bombardavo Čečėnijos sotinę Grozną.

1995 — automobilio katastrofoje žuvo Argentinos bokso čempionas Carlos Monzon (Karlosas Monzonas).

1996 — nuo prostatos vėžio mirė buvęs Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand (Fransua Miteranas), valdęs šalį 1981—1995 m.

2010 — sulaukęs 87-erių metų amžiaus mirė ilgiausiai Berlyno valstybinėje operoje išdirbęs dirigentas, Austrijos maestro Otmar Suitner (Otmaras Zuitneris). Gimė 1922 m.

2011 — Japonijoje tūkstančiai kompiuterinių žaidimų mėgėjų susirinko prie parodų rūmų Tokijuje, kur šios pramonės milžinė „Nintendo“ pirmąkart leido visuomenei išmėginti savo naują žaidimų konsolę su trimačio vaizdo (3D) galimybe.

2011 — Prancūzijos Rivjeros kurorte Kanuose vagys žaibiškai apiplėšė mados namų „Christian Dior“ parduotuvę, iš kurios pagrobė drabužių ir prabangos prekių, įvertintų maždaug 500 tūkst. eurų (1,7 mln. litų).

2011 — Danijos princesė Mary (Merė) pagimdė dvynukus: berniuką ir mergaitę. 38-erių Mary ir jos 42-jų vyras Danijos princas Frederick (Frederikas) turi penkerių metų sūnų Christian (Kristijaną) ir trejų metų dukrą Isabella (Izabelą).

2011 — eidamas 74-uosius metus mirė Čekijos aukštųjų parlamento rūmų Senato narys Jiri Dienstbier (Jiržis Dinstbiras), kuris buvo pirmasis Čekoslovakijos užsienio reikalų ministras po komunizmo žlugimo.

2020 — vos pakilęs iš Teherano pagrindinio oro uosto buvo numuštas Ukrainos tarptautinių oro linijų (MAU) lėktuvas „Boeing 737-800“. Po kelių dienų Iranas pripažino, kad jo pajėgos netyčia numušė į Kijevą skridusį lainerį, paaštrėjus įtampai JAV ir Irano santykiuose. Per katastrofą žuvo visi 176 orlaivyje buvę žmonės.

Sausio 8-oji šou pasaulyje:

1935 — JAV Tupelo mieste (Misisipės valstija) gimė „Rokenrolo Karalius“ Elvis Presley (Elvis Preslis).

1946 — gimė grupės „Doors“ gitaristas Robby Kreiger (Robis Kreigeris).

1946 — per 11-ąjį gimtadienį Elvis Presley (Elvis Preslis) dovanų gavo savo pirmąją gitarą.

1947 — gimė britų dainininkas ir dainų autorius David Bowie (Deividas Būvis).

1947 — gimė britų grupės „The Hollies“ dainininkas ir gitaristas Terry Sylvester (Teris Silvesteris).

1954 — Elvis Presley (Elvis Preslis), sumokėjęs 4 dolerius „Memphis“ studijai, įrašė pirmas dvi savo dainas „Casual Love“ ir „I'll Never Stand in Your Way“.

1993 — Elvis Presley (Elvio Preslio) atminimui į apyvartą išleistas pašto ženklas.

2007 — eidamas 82-uosius, nuo infarkto mirė animatorius Iwao Takamoto (Ivao Takamotas), sukūręs animacinį šuniuką Skūbį Dū bei kitus personažus iš tokių serialų kaip „Flinstounai“ (The Flintstones) ir „Džetsonai“ (The Jetsons).

2007 — būdamas 77 metų mirė Didžiosios Britanijos televizijos veteranas Magnus Magnusson (Magnusas Magnusonas), kuris 25 metus nuo 1972-ųjų vedė BBC televizijos šou „Mastermind“.

2008 — Seras Paul McCartney (Polas Makartnis) vėl tapo seneliu — jo dukra Stella (Stela) ir jos vyras Alasdhair Willis (Alasdeiras Vilisas) susilaukė sūnaus, kuriam davė Beckett Robert Lee (Beketo Roberto Li) vardą.

2011 — filmą „Socialinis tinklas“ (The Social Network) JAV Nacionalinė kino kritikų draugija pripažino geriausiu 2010 metų filmu.

2013 — būdamas 60 metų Pietų Afrikos Respublikoje mirė režisierius David R. Ellis (Deividas R. Elis).