Sausio 23-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.25 val., leidžiasi 16.37 val. Dienos ilgumas 8.12 val.

Mėnulis (delčia) teka 7.38 val., leidžiasi 14.54 val.

Vardadieniai:

Gailigedas, Gunda, Raimundas, Armandas

Datos:

1429 — imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis pasiūlė Lietuvos karaliumi karūnuoti Vytautą.

1897 — gimė Ieva Simonaitytė, Klaipėdos krašto lietuvių rašytoja. Mirė 1978 m.

1921 — Vilniuje gimė Marija Gimbutienė, JAV lietuvių archeologė, žymi Europos priešistorės tyrinėtoja. Mirė 1994 m.

1985 — mirė aktorius Juozas Laucius. Gimė 1893 m.

1999 — Vilniaus Rotušėje pirmą kartą įvyko Vienos pokylis.

Sausio 23-oji pasaulio istorijoje:

1783 — gimė prancūzų rašytojas Stendahl (Stendalis) — Marie Henri Beyle (Mari Anri Beilas). Mirė 1842 m.

1789 — Vašingtone buvo įkurtas Džordžtauno Koledžas, vėliau tapęs universitetu.

1793 — Peterburge buvo pasirašyta Rusijos sutartis su Prūsija dėl Žečpospolitos valstybės II-ojo padalijimo.

1799 — prancūzų armija užėmė Neapolio miestą Italijoje.

1832 — gimė prancūzų dailininkas impresionistas Eduard Manet (Eduaras Manė). Mirė 1883 m.

1920 — gimė vieno populiariausių pasaulyje žaislų „skriejantis diskas“ (angl. Frisbee, „frisbi“) išradėjas Walter Fredrick Morrison (Volteris Frederikas Morisonas). Mirė 2010 m. Jutos valstijoje, JAV.

1931 — mirė Rusijos baleto žvaigždė Ana Pavlova (Ana Pavlova).

1937 — septyniolika komunistų lyderių Maskvoje buvo priversti „prisipažinti“, esą kartu su Leonid Trocky (Leonidu Trockiu) ruošė sąmokslą prieš Josif Stalin (Josifo Stalino) režimą.

1973 — JAV prezidentas Richard Nixon (Ričardas Niksonas) paskelbė, jog sutarta dėl taikos Vietnamo kare.

1989 — mirė vienas iš žymiausių siurrealizmo atstovų, ispanų dailininkas Salvador Dali (Salvadoras Dali). Gimė 1904 m.

1993 — mirė džiazo pianistas Thomas Andrew Dorsey (Tomas Endriu Dorsi).

1996 — Yigal Amir (Jigalas Amiras) Jeruzalės teisme prisipažino nužudęs Izraelio premjerą Yitzhak Rabin (Icchaką Rabiną).

1997 — Rusijos Dūma antruoju balsavimu panaikino nutarimą, kuriuo siekta priversti Rusijos prezidentą Boris Jelcin (Borisą Jelciną) atsistatydinti dėl prastos sveikatos.

1999 — lankydamasis Meksikoje, popiežius Jonas Paulius II per mišias pasmerkė Amerikos socialines blogybes — prekybą narkotikais, rasinę diskriminaciją bei mirties bausmės taikymą.

2007 — po sunkios ligos mirė garsus lenkų žurnalistas ir rašytojas Ryszard Kapuscinski (Ryšardas Kapuscinskis), savo reportažais iš neramiausių pasaulio vietų pelnęs tarptautinę reputaciją. Jam buvo 74 metai.

2011 — Dubajuje pradėjo veikti „aukščiausiai pasaulyje“ esantis restoranas — 422 metrų aukščio pastato „Burj Khalifa“ 122-jame aukšte.

2013 — mirė kardinolas Jozef Glemp (Juzefas Glempas), kuris nuo 1981 iki 2009 metų vadovavo Lenkijos Katalikų Bažnyčiai. Kardinolui buvo 83 metai.

Sausio 23-ioji šou pasaulyje:

1899 — gimė aktorius Humphrey Bogart (Hamfris Bogartas), tapęs kultiniu Amerikos kino herojumi.

1928 — Paryžiuje gimė prancūzų aktorė Jeanne Moreau (Žana Moro).

1959 — gimė grupės „UB40“ narys Earl Falconer (Erlas Falkoneris).

1974 — gimė amerikiečių aktorė, vaidinusi TV seriale „Beverly Hils, 90210“, Tiffany Thiessen (Tifani Tisen).

1979 — įvyko „Beach Boys“ grupės lyderio Brian Wilson (Brajeno Vilsono) skyrybos.

1980 — buvo išleistas dainininko Prince (Princo) singlas „Why You Wanna Treat Me So Bad“.

1989 — amerikiečių dainininkas James Brown (Džeimsas Braunas) buvo nuteistas šešerius metus kalėti už tai, kad nepakluso policijos reikalavimui sustoti ir dviejų valstijų teritorijose įsivėlė į „gaudynes“ su policija.

2010 — Quentin Tarantin (Kventino Tarantino) filmas apie Antrąjį pasaulinį karą „Negarbingi šunsnukiai“ (Inglourious Basterds) laimėjo svarbiausią savo apdovanojimą — pagrindinį Kino aktorių gildijos (SAG) prizą.