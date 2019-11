SAM: ekspertai spręs, kaip kurti palankų mikroklimatą gydymo įstaigose

Joje dirbsiantys įvairių institucijų, organizacijų, medikų atstovai dar šiemet turės parengti veiksmų planą, kaip ydingą situaciją dėl medikų darbe patiriamo mobingo, psichologinio smurto keisti iš esmės, praneša Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

Tam, kad būtų rastos geriausios priemonės, kaip būtų galima gerinti psichosocialines darbo sąlygas, tarpusavio bendravimo kultūrą ir spręsti kitas problemas gydymo įstaigose, esą telkiamos visos pajėgos.

Ministro A. Verygos teigimu, konsultuojamasi su medikų bendruomene ir visuomene, taip pat pradėjo veikti nemokama pasitikėjimo linija. Darbo grupės uždavinys bus parengti konkrečius siūlymus, kaip būtų galima keisti įstaigose vyraujančią psichologinę atmosferą.

„Tenka pripažinti, kad esame susikoncentravę į pacientus, kokybišką jų gydymą ir per mažai dėmesio skiriame procesams, kurie vyksta įstaigose. Kaip rodo skaudžios patirtys, yra tikrai netoleruotinų dalykų ir problemų, kurias spręsti reikia nedelsiant. Tam reikia ir ekspertų, ir medikų, ir gydymo įstaigų administracijų bendrų pastangų. Tuo tikslu ir suburta ekspertų komanda, kuri savo matymą, siūlymus, kokių priemonių reikėtų, ką visi kartu galėtume padaryti, turės pristatyti dar šiemet“, – sako ministras A. Veryga.

Ši darbo grupė, kuriai vadovaus viceministrė Lina Jaruševičienė, darbą pradės penktadienį.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kartu su Vyriausybės kanceliarija yra pradėjusi viešąją konsultaciją, kuria siekiama išgirsti ne tik medikų nuomonę apie konkrečias iniciatyvas, kaip būtų galima gerinti mikroklimatą, psichosocialines darbo sąlygas, tarpusavio bendravimo kultūrą ir spręsti kitas problemas gydymo įstaigose. Kartu siekiama paskatinti medikų bendruomenę kalbėti, netylėti ir tartis, siekiant rasti geriausius sprendimus. Konsultacija vyks iki lapkričio 18 d.

Be to, SAM kviečia medikus, darbe patiriančius psichologinį smurtą, mobingą ar kitokio pobūdžio spaudimą, to netoleruoti ir pranešti apie tokias situacijas nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66004, pasirinkus skaičių „3“.

Į tas gydymo įstaigas, apie kurias bus pranešta anoniminiais skambučiais, įvertinus informaciją, planuojama siųsti mobilią ekspertų grupę. Ji bendraus su vadovais, kolektyvu, siekiant išsiaiškinti, kokios konkrečios problemos vyrauja kolektyve ir kaip jos galėtų būti sprendžiamos.

Tokių sprendimų SAM ėmėsi po Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje dirbusio jauno mediko savižudybės.