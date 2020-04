SAM: darželiai kol kas durų neatveria

Toliau lieka galioti tvarka, pagal kurią, vaikų ir negalią turinčių žmonių priežiūrą savivaldybės turi organizuoti tik išimtiniais atvejais, jei to neįmanoma padaryti namuose, aiškina Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Tai yra tuomet, kai tėveliai arba prižiūrintys artimieji turi dirbti ir neturi galimybės samdyti auklės ar kito suaugusiojo prižiūrėti, kol patys turi dirbti.



Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, panašu, kad įvyko nesusikalbėjimas, nes kai kurie žmonės suprato, kad nuo kitos savaitės atsidaro darželiai, nors taip nėra ir kol kas neplanuojama atverti darželių duris.



„Žinoma, pamažu švelninant karantiną, galvojama ir apie tai, kada ir kaip duris galėtų atverti darželiai. Visgi reikia akcentuoti, kad šiuo metu konkrečių sprendimų vis dar nėra priimta, dėl to tariamasi su specialistais, kas leis įvertinti galimas rizikas. Tik priminsiu, kad ugdymo įstaigos vienareikšmiškai yra tos vietos, kur rizika virusui plisti yra itin didelė. Tad šie sprendimai turi būti priimti tik gerai įvertinus rizikas ir grėsmes, nes jos gali kilti didelę rizika turintiems visuomenės nariams. Karantino švelninimas jokiu būdu nereiškia, kad virusas įveiktas, o kiekvienas „atlaisvinimas“ pats savaime gali lemti susirgimo koronavirusine infekcija augimą“, – sako ministras A. Veryga.



Taigi ir toliau lieka galioti tvarka, kad savivaldybės turi užtikrinti vaikų ir negalią turinčių žmonių priežiūrą, kuriems ji negali būti užtikrinama namuose, kai jų tėveliai ar prižiūrintys žmonės turi dirbti ir neturi galimybės samdyti auklės, prižiūrinčio žmogaus, artimieji negali padėti prižiūrėti, kol jie dirba, sakoma SAM pranešime.



Ši tvarka galioja visoms mūsų šalies savivaldybėms. Tai reiškia, kad savivaldybių administracijos turės užtikrinti vaikų ir negalią turinčių žmonių priežiūrą tais atvejais, kai jų tėvams, globėjams ar rūpintojams nepavyksta to užtikrinti namuose. Tokiais atvejais tėveliai ir tie, kurie rūpinasi negalią turinčiais žmonėmis, turi kreiptis į savo gyvenamąją savivaldybę ir prašyti šios paslaugos.



Karantino režimas mūsų šalyje pratęstas iki gegužės 11 d.