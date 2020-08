Intensyviame eisme dalyvaus daugiau pradedančiųjų vairuotojų, keliuose padidės transporto priemonių srautai.

Rugsėjo mėnesį policijos pajėgos prie ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, aukštųjų ir profesinio mokymo įstaigų bus sustiprintos.

Visą rugsėjį policija išskirtinį dėmesį skirs vaikams ir jų saugumui. Pareigūnai sustiprins patruliavimą greta mokyklų ir vaikų darželių esančių sankryžų, užtikrindami eismo saugumą. Bus rengiamos įvairios priemonės užtikrinančios Kelių eismo taisyklių laikymąsi. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas ir žmonių masinio susibūrimo vietoms (prekybos centrams, renginių ir pramogų vietoms, traukos objektams ir pan.). Pareigūnai prižiūrės prekybos įmones, prekiaujančias alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, kad nepilnamečiai neįsigytų alkoholio ir tabako gaminių.

Keliuose bus organizuojami atsitiktiniai mokyklinių, taip pat maršrutinių autobusų ir kitų transporto priemonių, vežančių vaikus į mokyklas ir iš jų, vairuotojų blaivumo patikrinimai, transporto priemonių techninė būklė. Kartu bus siekiama užtikrinti ir kontroliuoti, kad moksleivius vežančių mokyklinių autobusų vairuotojai, vaikus lydintys suaugę asmenys laikytųsi nustatytų keleivių vežimo reikalavimų, tikrinama, ar vairuotojai naudoja vaikų prisegimo sistemas, ar tinkamai pritvirtinamos specialios kėdutės, ar keleiviai automobilio priekyje ir gale naudoja saugos diržus.

Visą rugsėjo mėnesį mokymo ir policijos įstaigose bus organizuojamos saugaus eismo pamokos, skaitomos paskaitos, organizuojami susitikimai su moksleiviais ir studentais, vykdomos suaugusiųjų konsultacijos, organizuojami kiti prevencinio pobūdžio renginiai.

Policijos pareigūnai sieks atkreipti jaunųjų eismo dalyvių dėmesį į drausmingumą, atsakingumą už savo elgesį kelyje, kad jie būtų saugūs ir nepatektų į eismo įvykius.

Policijos patarimai

Vaikus į mokymo įstaigas vežantiems suaugusiesiems:

· Dalyvaudami eisme, laikykitės Kelių eismo taisyklių reikalavimų ir rodykite pavyzdį vaikams.

· Naudokite saugos priemones: specialias kėdutes, saugos diržus, net važiuodami trumpą atstumą.

· Sustokite išleisti vaiką tokioje vietoje, kad jam nereikėtų eiti per gatvę, arba palydėkite vaiką per kelią.

Vaikams, keliaujantiems viešuoju transportu:

· Laikykitės už turėklų, elkitės drausmingai.

· Įlipkite į autobusą (troleibusą) ir išlipkite iš jo tik jam visiškai sustojus stotelėje.

· Išlipę iš autobuso (troleibuso), į kelią ženkite tik paėję toliau už sustojusios transporto priemonės, o ne prieš ją.

· Per kelią eikite tik per pėsčiųjų perėją, įsitikinę, kad automobiliai sustojo praleisti ir eiti per gatvę yra saugu.

Vaikas keliauja dviračiu ar paspirtuku:

· Dviračiu arba jam prilyginamu elektriniu paspirtuku keliu gali važiuoti vaikai nuo 14 metų (turintys atitinkamą pažymėjimą – nuo 12 metų, o prižiūrint suaugusiajam – nuo 8 metų).

· Vaikai iki 18 metų privalo segėti saugos šalmą.

· Per pėsčiųjų perėją einama nulipus nuo dviračio ar paspirtuko.

· Pro pėsčiuosius reikia važiuoti lėtai, prireikus – įspėti garsiniu signalu.

Vaikas keliauja pėsčiomis:

· Tėvai kartu su vaiku pirmiausia turėtų pereiti numatytu pėsčiųjų maršrutu ir aptarti su juo Kelių eismo taisyklių reikalavimus, akcentuoti vietas, kur gali kilti pavojus.

· Per kelią eikite tik per pėsčiųjų perėją, jeigu perėjos nėra – gerai apžvelgiamoje vietoje, įsitikinę, kad eiti saugu.

· Eidami per kelią, nesinaudokite mobiliaisiais telefonais, ausinukais.

· Neišeikite į kelią iš už stovinčių automobilių, kliūčių.

· Eikite tik pėsčiųjų takais, šaligatviais arba kelkraščiu, neikite per skiriamąją juostą arba dviračių takais.

· Suaugusieji, eidami per kelią, paimkite vaiką už rankos ir asmeniniu pavyzdžiu rodykite vaikui, kaip atsakingai ir sąmoningai dalyvauti eisme.