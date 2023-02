„Radarom“: per valandą suaukota daugiau nei milijonas eurų, viena bendrovė sumą padvigubins

Penktadienį per laimės valandą, nuo 8 iki 9 valandos, akcijos „Radarom“ metu buvo surinkta daugiau nei milijonas eurų. Akcija skirta rinkti pinigus radarams Rusijos užpultai Ukrainai.

„1 006 000 eurų per vieną valandą x 2 su „Tesonet“ padvigubinta iš viso 2 012 000 eurų. Per vieną valandą! Tomas Okmanas iš „Tesonet“: „Laukia sunkūs metai. Reikės daugiau uždirbti.“ To ir visi linkim! Bet niekas tuo nesibaigia – toliau skambinam, toliau pervedam pinigus. Jau turim virš penkių milijonų eurų, bet iki karo metinių ir šitą sumą turim padvigubinti“, – feisbuke skelbė žurnalistas ir visuomenės veikėjas Andrius Tapinas.

Laimės valanda prasidėjo penktadienį 8 valandą ir tęsėsi iki 9 valandos. „Nuo dabar iki 9 valandos „Tesonet“ dvigubina visus fizinių asmenų pavedimus, visi skambučiai 1482, visi mokėjimai per „Paypal“ dvigubinami. Geriausia laimės valanda Lietuvoje! Dalinamės, skambinam, pervedam! Kai paskambini 1482 gaunasi ne 5, o 10 eurų. „Tesonet“ magija!“, – nelikti abejingiems ragino A. Tapinas.

Akcija „Radarom!“ vyksta nuo pirmadienio iki vasario 24-osios, karo Ukrainoje metinių. Akcijoje dalyvauja nacionalinis transliuotojas LRT, organizacijos „Blue/Yellow“, „Laisvės TV“, „1K fondas“ ir „Stiprūs kartu“.

Per akciją „Radarom!“ tikimasi surinkti 5 mln. eurų, už kuriuos būtų perkami radarai Ukrainai.

Aukoti galima numeriu 1482.

Kaip jau buvo skelbta, numeris nusiskundimams valdžia, konsultacijoms ar įsigyti „žolės“ – tokiais išradingais būdais žinomi Lietuvos žmonės ir politikai kviečia skambinti telefonu, kurį surinkus paaukojami 5 eurai radarams Ukrainai įsigyti.