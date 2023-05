Prezidentas: savivaldybių politikų išmokų klausimą reikia spręsti kuo greičiau

„Tikrai labai atidžiai seksiu diskusiją dėl teisės aktų, dėl įstatymų pokyčių Seime. Manau, kad jokių atidėliojimų negali būti, turime tai daryti, kaip galima greičiau, ir viskas visiems turi būti aišku, kaip atlyginama savivaldybių tarybų narių veikla nuo dienos X, kuri, tikiuosi, bus greitai“, – trečiadienį Lietuvos žurnalistams Paryžiuje sakė valstybės vadovas.

Anot jo, jei dabar nebus imtasi reikiamų priemonių užkardyti neskaidrius dalykus „visiems laikams į ateitį, tai be abejonės, vėl eilinį kartą užprogramuosime sau problemas ateičiai“.

„Šiandien yra geriausias metas, suvokiant, kad visuomenės dėmesys yra atkreiptas į šitą problemą, susitvarkyti, išsikuopti, išsivalyti, priimti reikalingus teisės aktus, kad tokių dviprasmybių ateityje ir įrodinėjimų, jog esu nekaltas, nereikėtų. Kad tiesiog skaidri sistema pati savaime spręstų problemas ir nepastatytų žmonių į tokią situaciją, kurioje jei šiandien atsidūrė ir dabar niekaip išeiti negali“, – teigė G. Nausėda.

Savivaldybių politikų kanceliarinių išmokų skaidrumo klausimą iškėlė visuomenininkas Andrius Tapinas. Anot jo, kai kurie savivaldos politikai maksimaliai panaudojo galimas sumas, nepaisant to, kad per pandemiją judėjimas ir kitokia veikla buvo smarkiai apriboti. Be to, paaiškėjo, jog siekdami pagrįsti išlaidas, kai kurie savivaldos politikai pateikė daug skirtingų čekių, rodančių, kad degalai pilti beveik tuo pačiu metu į skirtingus automobilius, už juos mokėta iš daug skirtingų kortelių ir pan.

Dėl savo išlaidų pagrįstumo pasiaiškinti turėjo ir Kauno miesto tarybos nare buvusi švietimo ministrė Jurgita Šiugždinienė, ji galiausiai nusprendė trauktis iš pareigų. Klausimų dėl naudotų išmokų sulaukė ir Kauno taryboje dirbę finansų bei kultūros ministrai Gintarė Skaistė ir Simonas Kairys.

Valdantieji konservatoriai reaguodami į krizę siūlo rengti pirmalaikius Seimo rinkimus. Jie siūlymą argumentuoja siekiu perkrauti politinę sistemą, nes šešėlis dėl galimai neskaidriai naudotų lėšų krito ant visų partijų.

Premjerė Ingrida Šimonytė yra paskelbusi, kad tuo atveju, jei nebus pritarta pirmalaikiams rinkimams, ji atsistatydins.