Plintant virusui nuo spalio ketinama nebeleisti rengti masinių renginių

„Nuo spalio 1 dienos ketiname nebeleisti rengti tokių masinio susibūrimo renginių kaip miestų ar derliaus šventės, kur itin sunku užtikrinti ir kontroliuoti saugumo reikalavimų laikymąsi. Formaliai jų tarsi laikomasi, bet realiai – nė kiek“, – feisbuke pirmadienį pranešė Vyriausybės vadovas.

Jis šiandien galimas apsaugos priemones, padidėjus atvejų skaičiui, aptarė Vyriausybės COVID-19 komitete.

„Šiandien COVID-19 valdymo komiteto posėdyje iš medicinos profesorių darsyk išgirdome: svarbiausias ginklas prieš virusą yra mūsų pačių atsakingas elgesys. Todėl dar kartą prašau visų: atstumas, rankų higiena, veido apsaugos priemonės – ir teisingas jų dėvėjimas! Ir, žinoma, venkime nebūtinų kontaktų“, – rašė S. Skvernelis.

Jo teigimu, komitete taip pat nutarta stiprinti ligoninių apsaugą, testuoti medikus „tiek, kiek reikės“.

Tereikia labai nedaug: kažkas iškišo nosį per kaukę, kažkas nenusiplovė rankų – ir turime problemą.

„Užtikrinsime, kad visos ligoninės laikytųsi reikiamų taisyklių. Galime pasidžiaugti, jog šiai dienai rimtesnių ribojimų taikyti nebūtina: nors užsikrėtimų skaičius auga, hospitalizuotų žmonių turime nedaug. Tokiai pozicijai pritarė ir medikai“, – teigė premjeras.

Pasak S. Skvernelio, koronaviruso židinys Radviliškyje yra pamokanti istorija, kad „viskas prasideda nuo neatsargaus elgesio“.

Jis primena, kad Sveikatos apsaugos ministerija yra išleidusi rekomendacijas daugeliui sektorių, todėl įstaigų ir įmonių vadovus ragina jas detaliai dar kartą perskaityti ir imti taikyti, ypač – dėl nuotolinio ir pamaininio darbo.

Šeštadienį Lietuvoje buvo pranešta apie rekordinį naujų koronaviruso atvejų per parą skaičių – 99. Daugiausiai naujų atvejų per parą iki šiol buvo fiksuota 90, epidemijos piko metu balandį. Iš viso per savaitgalį nustatyti nauji 179 koronaviruso atvejai.

Didžiausias COVID-19 židinys šiuo metu yra Radviliškio ligoninėje.

Lietuvoje iš viso patvirtinta 3814 COVID-19 ligos atvejų, tebeserga 1511 asmenų, 2199 – pasveiko.

Nuo koronaviruso iš viso mirė 87 žmonės, dėl kitų priežasčių mirė 17 užsikrėtusiųjų.