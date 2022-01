Panevėžyje įdiegta viešųjų erdvių stebėjimo sistema leis fiksuoti ir automobilių numerius

Stebėjimo paslaugą iš konkursą laimėjusios įmonės „Telia Lietuva“ savivaldybė įsigijo penkeriems metams už beveik 930 tūkst. eurų – kameros vaizdą stebės 65 viešosiose vietose.

Kaip teigė Panevėžio savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna, konkursai pradėti prieš kelerius metus, tačiau procedūros kiek sulėtėjo gavus centrinės valdžios kibernetinio saugumo rekomendacijas, jog turėtų būti diegiama tik „sertifikuota ir ne kinietiška“ įranga.

„Dėliojame planą stebėti viešąsias erdves žmonių labiausiai lankomose vietose, visose sankryžose. O modernesnės kameros bus prie išvažiavimų iš miesto, kad galėtumėme matyti situaciją dėl judančio transporto, tarkime, įvykus kažkokiam eismo įvykiui ar nusikaltimui, kad matytumėme, ar transporto priemonė išvažiavo iš miesto, ar ne, kad galėtumėme atsekti automobilio judėjimą“, – BNS pirmadienį kalbėjo T. Jukna.

Pasak savivaldybės, 15-oje vietų įrengtos „visakryptės“ kameros, apimančios stebėjimo zoną 360 laipsnių ir valdomos per nuotolį, dar 32-ose vietose sumontuotos tokios kameros be valdymo. 12-oje vietų įrengtos automobilių valstybinių numerių atpažinimo kameros, keturiose vietose sumontuotos per nuotolį valdomos paprastos kameros ir dvi stacionarios kameros.

Anot T. Juknos, vaizdą stebi specialistai Panevėžio vyriausiame policijos komisariate, svarstoma, kad dalis vaizdo kamerų galėtų būti prijungtos prie nacionalinės sistemos ir fiksuotų ne tik valstybinius numerius, bet ir automobilio techninės apžiūros, draudimo galiojimą, tačiau dar nėra išspręstas klausimas dėl automatinio pažeidimo protokolų siuntimo.

Vaizdo stebėjimo kameros sumontuotos atnaujintose miesto viešosiose erdvėse – Laisvės aikštės prieigose, Kultūros ir poilsio, Skaistakalnio, Marijonų parkuose, Nepriklausomybės ir Savanorių aikštėse, autobusų stotyje, Senvagėje ir jos prieigose, kitose miesto vietose.

Taip pat jos atsirado prie išvažiavimų iš miesto ir arčiau judrių sankryžų, pavyzdžiui, Beržų–J. Basanavičiaus, Vilniaus–Ramygalos, Ukmergės–J. Basanavičiaus, Nemuno–Parko gatvių sankirtose, Smėlynės–S. Kerbedžio, Klaipėdos–Dariaus ir Girėno bei kitose.

Vietos naujoms vaizdo kameroms atrinktos bendraujant su Panevėžio policija.