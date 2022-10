Panevėžiečiai stebisi: gatvėje pažymėta perėja veda į niekur

O pasinaudoti perėja, tai yra pereiti gatvę, iš vienos pusės trukdo apsauginė tvorelė, o iš kitos – veja.

Panevėžio miesto savivaldybės Miesto infrastuktūros skyriaus vedėjas Dalius Vadluga buvo nuvykęs į Parko gatvę ir įvertinio naujos perėjos pažymėjimą.

„Viskas su perėja Parko gatvėje – gerai. Ji patraukta į priekį, kadangi, pagal reikalavimus, toje vietoje bus įrenginėjama saugos aikštelė, kad automobiliai galėtų išsukti iš išvažiavimo. Dabar atrodo nelogiškai, bet visi praėjimai bus perdaryti – sutvarkytos prieigos, kad būtų galima tinkamai pereiti gatvę perėja. Kadangi darbus atliekančios bendrovės „Maniga“ darbininkai naudojasi gerais orais ir pirmiausia pažymėjo perėją, o kiti darbai bus atlikti vėliau“, – aiškino D. Vadluga.

R. Ančerevičiaus/jp.lt nuotr.

Pasiteiravus, kokie darbai miesto gatvėse planuojami atlikti artimiausiu metu, Miesto infrastruktūros skyriaus vedėja pasiaiškino.

„Nuo spalio 21 d. iki lapkričio 30 d. įgyvendinant Panevėžio miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projektą, J. Basanavičiaus g. atkarpoje nuo Beržų g. iki Ramygalos g. bus vykdomi apšvietimo įrengimo darbai. Tuomet neveik apšvietimas ir galimi eismo ribojimai. Be to, nutarta, kad kitais metais suplanuota pradėti darbus atnaujinant tiltą per Nevėžį Nemuno g., taip pat Parko g. atkarpą nuo Tulpių g. iki Nemuno g., Žvaigždžių g. atkarpą nuo Kniaudiškių g. iki J. Zikaro g. bei rekonstruoti reguliuojamąją Klaipėdos, Projektuotojų, Dariaus ir Girėno g. sankryžą į žiedinę sankryžą“, – teigė D. Vadluga.