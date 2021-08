Nerami naktis pasienyje: motinos maldavimai įleisti ir Baltarusijos pareigūnų šūviai

Pasak jo, tai buvo viena sudėtingiausių naktų gyvenime. Po jos pareigūnui kilo nemažai klausimų, tačiau į vieną jis teigia galintis tvirtai pasakyti – Lietuvos pasieniečiai fizinio smurto nenaudoja.

„Šiandien buvo viena sudėtingiausių mano gyvenime naktų, kai vykdydamas kankinimų prevenciją stebėjau, kaip įgyvendinamas VRM ministrės (operacijos vadovės) sprendimas, kuriuo turi būti migrantai atgrasyti nuo sienos. Stebėseną pradėjau nuo 22 val. Apvažiavome Druskininkų užkardos ruožą (apie 30 km.). Jame Baltarusijos pareigūnai leido signalines raketas į orą, stebėjo mūsų pareigūnus iš bokštelio bei išsislapstę miške. Matėme suintensyvėjimą Baltarusijos pusėje. Apie antrą valandą grįžome į užkardą. O jau 4.15 val. sėdome į automobilius ir važiavome prie 134–135 valstybės sienos ženklo, kur stebėjau migrantų atgrasymo nuo Lietuvos sienos veiksmus. Kol nuvykome prie šio kelio ruožo ten mėginusi pereiti į Lietuvą apie 45 asmenų grupė buvo grąžinta į Baltarusiją, tačiau jie liko stovėti Baltarusijos pusėje ir šaukė pasigailėti, įleisti į Lietuvą – saugią ES šalį. Visgi, pasienio pareigūnai šaukdami „go to a safe country – Belarus“, „go away“ ėmėsi atgrasymo veiksmų. Grupė nė iš vietos“, – įspūdžiais iš naktinio budėjimo dalijosi V. Valentinavičius.

Žmogaus teisių pareigūnas toliau pasakoja, jog Lietuvos link pajuda moteris su vaiku, jos neatbaido nė vienas pareigūnų šūksnis: „Per raciją girdžiu – atgrasyti, neįsileisti. Motina su vaiku nebijo net šuns, apkabinusi vaiką prašo priimti į Lietuvą, pasigailėti. Likusi grupės dalis maldauja priimti į Lietuvą šią šeimą. Moteris laiko rankoje lašinę, esą, lašinama vaikui, tačiau priėję pareigūnai įsitikinę, kad tai melas ir toliau vykdo VRM ministrės sprendimą – atgrasyti. Moteris su vaiku nejuda, pareigūnai moterį su vaiku pakelia už parankių ir nuneša Baltarusijos link. Vaikas verkia. Grupė žmonių išsirikiuoja ir laukia, klausia, „how can we legally to enter Lithuania?“ Pareigūnai šaukia – „go away“. Žmonės niekur neina, dar ir dabar atgrasymo veiksmais žmonių pareigūnai neįsileidžia į Lietuvą“.

Žmogaus teisių biuro vadovas tvirtino, jog Baltarusijos pusėje buvo girdėti net automatų šūviai.

„Per raciją girdime kitą kvietimą važiuoti prie 129 valstybės sienos ženklo, ten sieną kirto 34 asmenų grupė, kurioje 15 vaikų. Deja, grąžinti šių asmenų toje pačioje vietoje Lietuvos pasieniečiai nebegali, nes 5.30 val. pasigirsta Baltarusijos pasieniečių automatų šūviai į orą, išstatomi Baltarusijos pasieniečiai su šalmais, bananais ir skydais. Automatų šūviai į orą nenutyla, tad negalėdami šios žmonių grupės grąžinti toje pačioje vietoje, Lietuvos pareigūnai susodino juos į autobusiuką ir nuvežė juos prie 125-126 sienos ženklo, kur žmonės buvo išlaipinti ir šūksniais „go, go go“ palydėti Baltarusijos link. Migrantai lydimi pareigūnų ir karių šūksnių lėtai judėjo Baltarusijos link“, – apie pasienyje vykstančius įvykius pasakojo žmogaus teisių pareigūnas.

V. Valentinavičius rašo, kad po tokios nakties pasienyje neapleidžia mintis, kad tokie pasieniečių stumiami migrantai tiesiog taps dviejų valstybių įkaitais, ir kelia klausimą, ar toks migrantų neįsileidimas į šalį yra teisėtos priemonės pagal tarptautinę teisę?

„Mintis neapleidžia, o jei tokių grupių Baltarusija suformuos daugiau, ar Lietuvos pareigūnai suspės atgrasyti, o kaip su žmonėmis, kurie tampa dviejų valstybių, viena kurių (autoritarinė) stumia migrantų grupę naudodama šūvius į orą, o kita (demokratinė) nepriima jų atgrasydama šunimis ir apsiginklavusios kareiviais bei pareigūnais, įkaitais? Niekaip netelpa į galvą VRM ministrės sprendimo formuluotė, „teisėtomis priemonėmis“? Ar tokios priemonės teisėtos pagal tarptautinę teisę?“ – svarsto V. Valentinavičius.

Baigdamas įrašą Žmogaus teisių biuro vadovas pabrėžė, kad Lietuvos VSAT pareigūnai fizinio smurto tikrai nenaudojo.

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.

A . Bilotaitė: iš viso į Lietuvą jau neįleista 700 migrantų

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė teigia, kad į Lietuvą iš viso neįleista jau 700 iš Baltarusijos bandžiusių patekti neteisėtų migrantų.

„Operacijų vadovo sprendimas jau davė rezultatą – 700 žmonių jau yra per visą tą laiką neįleisti į Lietuvą. Aš manau, kad tai neblogas rezultatas“, – žurnalistams Seime penktadienį teigė A. Bilotaitė.

Ministrė dėkoja pareigūnams, šiuo metu esantiems priešakinėse linijose ir ginantiems Lietuvos sieną.

„Noriu pasakyti, kad tiems žmonėms už tą papildomą darbą bus atlyginta, nes tie žmonės tikrai daro labai svarbų darbą ir tas darbas yra rizikingas. Mes tai suprantame ir vertiname“, – patikino ministrė.

ELTA primena, kad iš viso šiemet sulaikyta 4112 į Lietuvą bandžiusių patekti neteisėtų migrantų.

Šis skaičius yra dešimtimis kartų didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Pernai visame Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104, 2017 m. – 72.

Šiemet liepą sulaikyti 2882, birželį – 473, gegužę – 77, balandį – 70, o kovą – 8 neteisėti migrantai.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 2797. Taip pat sulaikyti 200 Kongo, 131 Kamerūno, 130 Sirijos, po 91 Rusijos ir Irano, 83 Afganistano ir 79 Gvinėjos bei kitų šalių piliečiai.

Saugant valstybės sieną ir siekiant neįsileisti į Lietuvos teritoriją asmenų, ketinančių sieną kirsti neteisėtose vietose, sprendimu pavesta įpareigoti juos naudotis teisėtais sienos kirtimo ar prieglobsčio prašymo būdais – asmenis nukreipti į artimiausią veikiantį tarptautinį pasienio kontrolės punktą ar diplomatinę atstovybę.