NATO naikintuvai tris kartus kilo lydėti Rusijos karinių orlaivių

Trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį NATO naikintuvai perėmė ir atpažino rusų naikintuvą SU-34, du žvalgybos lėktuvus IL-20.

Naikintuvas skrido be skrydžio plano, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė, žvalgybos orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio.

NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.