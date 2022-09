NATO naikintuvai per savaitę kilo septynis kartus, šešis iš jų – palydėti Rusijos orlaivių

Praėjusį antradienį NATO naikintuvai atpažino du Rusijos šturmo lėktuvus SU-35 ir transporto lėktuvą AN-72, skridusius iš Rusijos pagrindinės dalies ir į ją grįžusius. Orlaiviai SU-35 skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė. AN-72 skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Trečiadienį NATO oro policijos naikintuvai atpažino du naikintuvus SU-27 ir vieną orlaivį AN-72, skridusius iš Kaliningrado į Rusijos pagrindinę dalį, du SU-27, skridusius iš ir grįžusius į Kaliningradą. Transporto lėktuvasAN-72 skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, su skrydžio planu, radijo ryšį su RSVC palaikė. Naikintuvai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Taip pat trečiadienį NATO naikintuvai palydėjo du Rusijos naikintuvus SU-27, skridusius iš ir grįžusius į Kaliningrado sritį, abu orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Ketvirtadienį NATO oro policijos naikintuvai atpažino du Rusijos orlaivius IL-96, skridusius iš Rusijos pagrindinės dalies į Kaliningrado sritį. Abu IL-96 skrido su įjungtais radiolokaciniais atsakikliais, su skrydžio planais, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Taip pat ketvirtadienį palydėti du šturmo lėktuvai SU-35, skridę iš žemyninės Rusijos dalies ir į ją grįžę. Orlaiviai SU-35 skrido su įjungtais radiolokaciniais atsakikliais, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Vėliau atpažinti dar du naikintuvai SU-27, skridę iš Kaliningrado srities ir į ją grįžę. Abu orlaiviai SU-27 skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

NATO oro policijos naikintuvai dar ketvirtadienį lydėjo Rusijos orlaivį IL-96, skridusį iš Kaliningrado srities į Rusijos pagrindinę dalį. Orlaivis IL-96 skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, su skrydžio planu, radijo ryšį su RSVC palaikė. Taip pat atpažinti du naikintuvai SU-27, skridę iš Kaliningrado srities ir į ją grįžę. SU-27 skrido be įjungtu radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Sekmadienį NATO oro policijos naikintuvai pakilo dėl keleivinio lėktuvo C-551, skridusio maršrutu iš Ispanijos į Vokietiją, Kelną. Orlaivis skrido ne pagal pateiktą skrydžio planą, ryšio nepalaikė, radiolokacinis atsakiklis buvo įjungtas. Šis orlaivis netoli Latvijos kranto nukrito.