NATO naikintuvai penkis kartus kilo lydėti Rusijos orlaivių

Balandžio 13 d. NATO oro policijos naikintuvai perėmė ir atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-76, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį. Orlaivis skrido be skrydžio plano, su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.

Balandžio 13 d. NATO oro policijos naikintuvai perėmė ir atpažino Rusijos Federacijos orlaivį AN-12, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido su skrydžio planu, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Balandžio 14 d. NATO oro policijos naikintuvai perėmė ir atpažino Rusijos Federacijos orlaivį AN-26, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be skrydžio plano, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Balandžio 16 d. NATO oro policijos naikintuvai perėmė ir atpažino AN-26, skridusį iš Kaliningrado srities į žemyninę Rusijos Federacijos dalį. Orlaivis skrido be skrydžio plano, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su RSVC palaikė. Tie patys naikintuvai taip pat perėmė ir atpažino IL-76, skridusį iš Kaliningrado srities į žemyninę Rusijos Federacijos dalį. Orlaivis skrido be skrydžio plano, su radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Balandžio 17 d. NATO oro policijos naikintuvai perėmė ir atpažino Rusijos Federacijos orlaivį A-50, kuris skrido iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies tarptautine oro erdve į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be skrydžio plano ir radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su RSVC palaikė.