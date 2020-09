NATO naikintuvai aštuonis kartus kilo lydėti Rusijos orlaivių

Rugsėjo 14 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-20, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be skrydžio plano, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.

Rugsėjo 15 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-20, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį, ir du orlaivius SU-27, kurie lydėjo IL-20 ir grįžo į Kaliningrado sritį. IL-20 skrido su skrydžio planu, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su RSVC palaikė. Abu SU-20 skrido be skrydžio plano, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Rugsėjo 16 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino du Rusijos Federacijos orlaivius TU-160 ir keturis orlaivius SU-27, skridusius tarptautine oro erdve. Abu TU-160 skrido maršrutu Rusijos Federacijos žemyninė dalis– tarptautinė oro erdvė – Rusijos Federacijos žemyninė dalis. Juos lydėję SU-27 skrido iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies, kuriuos pusiaukelėje pakeitė kiti du SU-27, atskridę iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities. Visi orlaiviai skrido be skrydžių planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Rugsėjo 17 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-20, skridusį tarptautine oro erdve maršrutu Rusijos Federacijos žemyninė dalis – Kaliningradas – Rusijos Federacijos žemyninė dalis. Orlaivis IL-20 skrido su skrydžio planu, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su RSCV palaikė.

Rugsėjo 17 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-38 bei jį lydinčius du SU-35, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies ir jų pasitikti atskridusius du SU-27. Visi orlaiviai skrido be skrydžių planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Rugsėjo 20 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-38 bei jį lydinčius du SU-27, skridusius maršrutu Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – Rusijos Federacijos žemyninė dalis. Visi orlaiviai skrido be skrydžių planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSCV nepalaikė.

Rugsėjo 20 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos orlaivį IL-38 bei jį lydinčius du SU-27, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį ir jų pasitikti atskridusius du SU-35. Visi orlaiviai skrido be skrydžių planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.