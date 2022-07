Ministro A. Anušausko žmonos komentaras: grįžusį iš komandiruotės jį vežė tiesiai į Santaras

Į tai sureagavo ir politiko žmona Lina Anušauskienė. moteris savo socialiniame tinkle išsakė asmeninę nuomonę. Ji pabrėžė, kad jos vyras yra pervargęs.

„Iš didelio rašto išeita iš krašto. O Jūs manote, kad Anušauskas gali varyt visą kadenciją be atostogų, be atsikvėpimo, be poilsio? Nežinojote, kad žmogaus produktyvumas smunka, kai jis nepailsi, reguliariai neišsimiega. Aš tai aš, bet jis neatostogavo nė vienos dienos. Po vienos užsienio komandiruotės jį vežė tiesiai į Santaras, nes žmogus buvo jau visai išsekęs. Tuo metu nedarėme viešųjų ryšių šou ir apie tai nesidalinome, nes karo Ukrainoje akivaizdoje, tai nebuvo svarbu. Jei dar Arvydas neatliktų savo pareigų, tuomet gal ir būtų galima priekaištauti, bet jis atiduoda visą save ir net dar daugiau.



Nematau nieko blogo tose atostogose, juk bet kada jis gali būti atšauktas. Kai nebežinai prie ko prikibti, tai kabiniesi prie niekų“, – socialiniame tinkle rašė L. Anušauskienė.

Beje, nuo rugpjūčio 1 d. atostogų išeis ir finansų ministrė Gintarė Skaistė bei kultūros ministras Simonas Kairys.