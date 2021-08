Ministrė tikisi, kad tvorą pasienyje su Baltarusija pavyks pastatyti per metus

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė tikisi, kad tvorą pasienyje su Baltarusija pavyks pastatyti per metus.

„Be fizinio barjero mes tikrai neturėsime efektyvios sienos apsaugos ir priėmus įstatymų projektus šį objektą, šį fizinį barjerą, būtų galima pastatyti per maksimaliai trumpą laiką, dvigubai greičiau, ir mes tikimės, kad tai pavyks padaryti per metus“, – antradienį žurnalistams Seime sakė A. Bilotaitė.

Vyriausybė antradienį Seimui ypatingos skubos tvarka teikia naują įstatymo projektą, susijusį su tvoros statybomis.

A. Bilotatė teigė, kad priimti siūlomas paketas leistų tvorą pastatyti greičiau, nes būtų supaprastintos pirkimų procedūros, tačiau garantavo, jog „maksimalus skaidrumas, viešumas, pateikiant visus duomenis, bus užtikrintas“.

Mes to fizinio barjero neturėsime per maksimaliai trumpą laiką, o fizinio barjero šiandien reikia maksimaliai greitai.

„Fizinis barjeras šiandien yra būtinas Lietuvoje, mes puikiai suprantame, kad vadovaujantis visomis procedūromis, kurios šiandien nustatytos įstatymuose, mes to fizinio barjero neturėsime per maksimaliai trumpą laiką, o fizinio barjero šiandien reikia maksimaliai greitai“, – kalbėjo ministrė.

Seimui teikiamu projektų paketu sienos su Baltarusija statybos būtų pripažintos ypatingos valstybinės reikšmės projektu ir numatyta, kad fizinis barjeras turi būti įrengtas ne vėliau kaip 2022 metais.

Įgaliojimai priimti sprendimus dėl tvoros statybų, tokius kaip nustatomas projekto užsakovas ir vykdytojas, jų funkcijos, konkrečių darbų atlikimo vieta, darbų atlikimo terminai, finansavimo tvarka būtų suteikiami Vyriausybei.

Premjerė Ingrida Šimonytė anksčiau yra patvirtinusi, kad tvorą statyti pavesta būtų vienai valstybės energetikos grupės „Epso-G“ įmonių.

Siekiant stabdyti neteisėtų migrantų antplūdį pasienyje su Baltarusija planuojama įrengti dvigubą užtvarą – nutiesti aštrios vielos „Concertina“ užtvarą ir pastatyti vielinę tvorą.

Pagal Valstybės sienos apsaugos siūlymą, 508 kilometrų pasienio ruože ketinama statyti keturių metrų aukščio metalinę pastiprintos vielos tvorą su Y formos viršūnėmis. Ant jų papildomai būtų montuojama pjaunanti viela „Concertina“.

VSAT skaičiavimu, minėtos tvoros pastatymas kainuotų apie 152 mln. eurų.

Šiemet į Lietuvą per sieną su Baltarusija pateko per 4 tūkst. migrantų. Lietuvos pareigūnai išaugusius migracijos srautus vadina Baltarusijos režimo hibridine agresija. Dėl to šalyje paskelbta ekstremali padėtis.

Taip pat priimtas sprendimas apgręžti neteisėtai sieną bandančius kirsti asmenis, tai gerokai sumažino plūstančiųjų srautus.