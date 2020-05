Ministrė: prieš vykdami į kitą šalį, pasidomėkite karantino taisyklėmis

„Šiandien startuoja Baltijos šalių projektas ir į Latviją, Estiją Lietuvos piliečiai gali vykti daug laisviau. Tik noriu pabrėžti, kad prie Lietuvos–Latvijos pasienio sienos kontrolė išlieka. Sienos kontrolė siejama su karantinu. Ką reikia žinoti piliečiams, vykstantiems į Latviją ar Estiją. Jums nereikia turėti kelionės ypatingo tikslo (...). Be abejo, reikia turėti asmens tapatybės dokumentą. Pasą arba kortelę pasieniečiams parodyti reikės. Pasienyje taip pat dirba visuomenės sveikatos centro specialistai. Žmonės, kurie turės simptomų, jiems bus rekomenduota atsisakyti kelionės į kitas valstybes“, – teigė R. Tamašunienė.

Vidaus reikalų ministrė atkreipia dėmesį, kad, prieš keliaujant į kitas Baltijos šalis, reikėtų apsirūpinti apsaugos priemonėmis.

„Svarbu žinoti, kad vykstant reikėtų pasiieškoti informacijos, kokios karantino taisyklės yra Latvijoje ir Estijoje. Jos nėra kažkuo ypatingesnės negu Lietuvoje. Taip pat vienas iš kelionės atributų turėtų būti apsauginės priemonės, nes dažnai viešajame transporte, uždarose patalpose yra reikalavimas turėti veido apsaugos priemonę – kaukę. Tai reikėtų to nepamiršti“, – sakė ji.

Nuo gegužės 15 d. į Lietuvą suteikiama teisė laisvai atvykti Latvijos ir Estijos piliečiams, t. y. tokiems asmenims nereikės pagrįsti savo kelionės tikslo ir jiems nebus taikoma 14 dienų saviizoliacija tuo atveju, jei nebuvo atvykta iš kitų šalių. Tokias pačias teises nuo gegužės 15 d. Lietuvos piliečiai įgyja keliaudami į Latviją bei Estiją.

Nuo penktadienio Lietuvos piliečiai grįžti iš užsienio ar užsieniečiai atvykti į Lietuvą galės per dar du punktus pasienyje su Latvija, t. y. Būtingės–Rucavos ir Smėlynės–Medumi. Šiuo metu per juos galima išvykti į Latviją, tačiau grįžti galima tik per Saločių–Grenctalės punktą. Nuo gegužės 18 d. atvykti ir išvykti galima bus ir per Kalvių–Meteinės pasienio kontrolės punktą.

Pasienio kontrolė su Lenkija išlieka iki birželio 12 dienos

R. Tamašunienė teigia, kad Lenkija oficialiai paskelbė, kad iki birželio 12 dienos liks sienos apsaugos kontrolė. Ministrė pabrėžė, kad į Lenkiją lengvaisiais automobiliais keliauti negalima.

„Per Lietuvą į Lenkiją lieka du pasienio kontrolė punktai, tai Kalvarija–Budziskas, Lazdijai–Aradninkai. Lengvaisiais automobiliais per Lenkiją keliauti negalima, vyksta tik krovininis transportas ir autobusai. Lenkija kol kas palengvinimų neplanuoja. Kalbėsime su kolegomis, gal ir Lenkija, matydama gerėjančią situaciją, šiek tiek daugiau atlaisvins kitų valstybių piliečių vykimą per jų valstybę. Šiuo metu į Lenkiją galima važiuoti, jei atitinkate bent vieną iš kriterijų: mokymosi, verslo ar darbo reikalais. Reikia pateikti dokumentą, kad vykstate būtent šiuo tikslu. Pasieniečiai tikrina tiek Lenkijos, tiek Lietuvos pasienyje šiuos dokumentus“, – sakė ji.