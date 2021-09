Migrantai pasienyje informuojami, kaip pateikti prašymus dėl prieglobsčio

„Šiuo metu neteisėtiems migrantams, kurie yra prie valstybės sienos arba kurie ketina vykti per valstybės sieną, teikiame informaciją – buvo parengti informaciniai pranešimai penkiomis kalbomis. Planuojama dar dviem papildomomis kalbomis parengti tuos informacinius pranešimus, kad ta informacija galėtų būti teikiama ir Afganistano oficialiomis kalbomis“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė R. Liubajevas.

Pasak jo, tai yra „perspėjimas apie tai, kad jie turėtų atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją teisėtai ir pateikti prašymą dėl prieglobsčio“.

95 proc. nelegaliai sieną kertančių migrantų yra sulaikomi

R. Liubajevas sako, kad nors ir pasitaiko atvejų, kai nelegaliai Lietuvos sieną kirtę migrantai prasprūsta pro pareigūnus, beveik 95 proc. tokių asmenų, tikina jis, yra sulaikomi.

VSAT šiuo metu nustato ir sulaiko beveik 95 proc. neteisėtų migrantų, bet keli procentai egzistuoja, kad jie galėjo praeiti.

„Teoriškai gali prasmukti vienas ar kitas asmuo, nes mes kalbame apie labai ilgą (Lietuvos ir Baltarusijos – ELTA) sienos ruožą. VSAT šiuo metu nustato ir sulaiko beveik 95 proc. neteisėtų migrantų, bet keli procentai egzistuoja, kad jie galėjo praeiti“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė VSAT vadas.

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė rugpjūčio pradžioje leido pasieniečiams apgręžti į Lietuvą vykstančius neteisėtus migrantus ir nukreipti juos į pasienio punktus ar diplomatines atstovybes.

Į Lietuvą per sieną su Baltarusija šiemet pateko daugiau nei 4,1 tūkst. neteisėtų migrantų.

Į Lietuvą per sieną su Baltarusija šiais metais jau pateko daugiau nei 4,1 tūkst. neteisėtų migrantų. Migracijos departamento duomenimis, apie 100 tokių asmenų grąžinta į kilmės šalis. Kaip teigia VSAT, per laikotarpį, kuomet ne be Baltarusijos režimo pastangų į Lietuvą plūstelėjo nelegalių migrantų banga, neįleista maždaug 2,2 tūkst. asmenų.