Rekordiškai brangus praėjęs šildymo sezonas buvo rekordinis ir pagal išmokėtas kompensacijas. Per pirmus šių metų mėnesius gyventojams kompensacijoms skirta tiek, kiek pernai per visus metus. Daugiausiai kompensacijų išmokėta Visagino gyventojams, mažiausia – Alytaus, Kazlų Rūdos. Iš viso, kompensacijų gavėjų padaugėjo per 60 procentų. Tačiau Šilumos tiekėjai kompensacijas vadina pinigų išmetimu į balą, praneša LNK.