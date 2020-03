Lietuvoje patvirtinti du nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai

Pasak pranešimo, du nauji koronaviruso atvejai patvirtinti antradienį 22 val. Daugiau detalių nepateikiama.

Kovo 11 dieną, trečiadienį, Vyriausybėje vyks trumpoji spaudos konferencija, kurios metu žadama pateikti daugiau informacijos žiniasklaidai ir visuomenei. Joje dalyvaus sveikatos apsaugos ministras, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas Aurelijus Veryga.

Antradienį ištirti 15 mėginių. Iki šiol iš viso atlikta 290 tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

Šiuo metu Lietuvoje stebimi daugiau kaip 5,5 tūkst. žmonių, kurie grįžo iš viruso labiausiai paveiktų teritorijų užsienyje.

Pirmasis užsikrėtimo koronavirusu atvejis Lietuvoje nustatytas vasario 28 dieną iš Italijos grįžusiai 39-erių šiaulietei.

Dar prieš pasitvirtinant naujiems koronaviruso atvejams, antradienį visoms šalies savivaldybėms nurodyta pasiruošti izoliavimo patalpas.

Kaip pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), jos skirtos ligoniams ir žmonėms, įtariamiems, kad serga, taip pat turėjusiems sąlytį su ligoniu ar galimai sergančiuoju, tuo atveju, jeigu jų gyvenamosios patalpos neatitinka higienos sąlygų ir nėra galimybės izoliuotis nuo kitų kartu gyvenančių žmonių.

Tokį sprendimą antradienį priėmė Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (VESOC), reaguodamas į naujojo koronaviruso (COVID-19) keliamas grėsmes.

Dėl koronaviruso Užsienio reikalų ministerija (URM) antradienį atnaujino kelionių rekomendacijas – siūloma atsisakyti kelionių į Ispaniją, Prancūziją, Vokietiją bei visą Italiją. Iki šiol buvo siūloma nevykti į Kiniją, Šiaurės Italiją, Honkongą, Iraną, Japoniją, Pietų Korėją ir Singapūrą.

Koronaviruso prevencijai iš valstybės rezervo Vyriausybė kovo 10 dieną skyrė 1,24 mln. eurų.

Šios lėšos skiriamos SAM asmeninėms apsaugos priemonėms – respiratoriams (80 tūkst. vienetų), rankų dezinfekavimo priemonėms (100 tūkst. litrų) – įsigyti.

Siekiant suvaldyti koronaviruso grėsmes, Vyriausybė vasario 26 dieną paskelbė ekstremalią situaciją. Tą pačią dieną iš Vyriausybės rezervo skirta 150 tūkst. eurų papildomoms apsaugos priemonėms įsigyti.

Koronavirusu pasaulyje užsikrėtė per 116 tūkst. žmonių, per 4 tūkst. mirė. Daugiausiai žmonių užsikrėtė Kinijoje, per 80 tūkst. gyventojų, antroje vietoje pagal užsikrėtusių skaičių yra Italija su daugiau kaip 9 tūkst. koronaviruso atvejų.